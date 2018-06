Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Cat se chinuie elevii in acest an la rezolvarea subiectelo

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Incepe nebunia si febra examenelor pentru toti tinerii din tara noastra care au de sustinut probe in aceasta vara.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – In aceasta dimineata au inceput examenele sustinute de elevii claselor a 8-a din toata tara. Prima proba este cea de Limba si literatura romana si pune un grad destul de ridicat de dificultate, insa de obicei se obtin note mai bune decat la matematica.

In jurul orei 9 elevii primesc subiectele, iar dupa incheierea probei de doua ore se vor afisa destul de repede si rezolvarile si baremele oficiale. Realitatea.net va tine la curent pas cu pas cu fiecare noua informatie despre acest examen.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Care e structura lucrarii

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Elevii au obligatia sa fie prezenti inaintea oricarei probe cu 30 de minute in sali. Intrarea in sali se face doar pe baza buletinului sau certificatului de nastere, iar in interiorul salii este interzisa introducerea de manuale, materiale ajutatoare de orice fel, telefoane mobile sau alte dispozitive tehnice ce ar putea duce la fraudarea examenului.

Mai mult, elevii sunt supravegheati in primul rand de doi profesori supraveghetori ce se vor asigura de buna desfasurare a examinarii, dar si inregistrati audio si video pentru a avea probe la orice mica suspiciune de frauda.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Intreaga proba va contine, dupa cum urmeaza, o prima parte cu cerinte ce valoreaza 40 de puncte din 100, un al doilea subiect in valoare de 36 de puncte, 14 puncte pentru rezolvarea si redactarea intregii lucrari, dar si 10 puncte din oficiu.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Prima parte a lucrarii

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Prima parte a lucrarii va contine rezolvarea celor 6 cerinte ale primului subiect. Rezolvarea se va face cu ajutorul unui text la prima vedere, iar un alt punct va necesita redactarea unei compuneri separate.

Pentru rezolvarea completa a acestui prim subiect, se acorda 40 de puncte, in functie de dificultatea subiectelor de rezolvat. Prima parte are in general o dificultate medie, menita pentru a duce la o nota de trecere.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Partea a doua a lucrarii

Al doilea subiect valoreaza doar 36 de puncte si e de dificultate ceva mai ridicata. Ca structura este asemanator cu primul subiect al lucrarii, adica continte un text la prima vedere pentru elevi si pe baza lui exista sase cerinte. In plus, o alta cerinta este redactarea unei naratiuni pe o tema data.

Evaluarea Nationala 2018 Subiecte Romana – Subiecte si bareme

Subiectele dar si baremele sunt stabilite si intocmite de Ministerul Educatiei inainte de examen si sunt secrete pana in momentul inceperii examinarii propriu zise. La doar cateva ore dupa inchiderea tuturor centrelor de examinare, Ministerul Educatiei face publice si rezolvarile si baremele oficiale dupa care se va face corectarea lucrarilor.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Primele rezultate

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana – Primele rezultate si note vor fi afisate abia in data de 23 iunie, dupa incheierea tuturor probelor, iar tot in acea zi se pot depune contestatii la cetrele de examinare intre orele 14 si 19. Dupa solutionarea contestatiilor vor fi afisate si variantele finale ale tabelelor cu note, in data de 23iunie 2018.

Aceste note sunt foarte importante pentru ca ele conteaza la inscrierea si admiterea la licee. Mai exact, 75% din media acestui examen va conta pentru nota de la admitere la liceu, restul contant media din anii 5-8 ai scolii generale.

Evaluare NATIONALA 2018 Subiecte Romana – Ministerul Educatiei a pus la dispozitie o linie telefonica speciala pentru sesizarea oricaror nereguli sau probleme din centrele de examinare sau din jurul lor. Acest numar este telverde: 0800 801 100 si linia functioneaza pe toata durata examenelor, dupa programul 8-16, iar vineri 8-14.

Evaluare Nationala 2018 Subiecte Romana. EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 calendar:

4 - 8 iunie 2018 - Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 - Limba şi Literatura Română

13 iunie - Matematică

14 iunie - Limba şi Literatura Maternă

19 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate

23 iunie - Afișarea rezultatelor finale.