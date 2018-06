Evaluare Nationala 2018 Romana – A inceput nebunia examenelor! Ce au elevii de rezolvat in prima zi

Evaluare Nationala 2018 Romana – Incepe febra examenelor din aceasta perioada a anului cu prima mare provocare pentru elevii ce au incheiat clasa a 8-a.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Astazi, luni, 11 iunie, incepe examenul de Evaluare Nationala 2018 cu proba la limba romana. Lucrarile elevilor vor fi corectate iar ulterior rezultatele se vor afisa abia pe 23 iunie in aceasta luna.

Realitatea.net va tine la curent cu toate informatiile proaspete despre Evaluarea Nationala 2018 Romana si aici aflati care sunt exercitiile pe care elevii le-au avut de rezolvat dar si baremele oficiale.

Calendarul Ministerului Educatiei prevedee ca prima proba de la Evaluare Nationala 2018 Romana sa fie sustinuta in data de 11 iunie. Proba va contine doua subiecte de cate 40 si 36 de puncte, iar elevii vor mai putea obtine alte 14 puncte pentru intreaga redactare a lucrarii, dar si 10 puncte din oficiu.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Subiectele

La subiectul 1 la Evaluare Nationala 2018 Romana, elevii au de rezolvat sase cerinte ce se bazeaza pe un text la prima vedere, dar si redactarea unei compuneri separate.

La subiectul al 2-lea, la Evaluare Nationala 2018 Romana, elevii au un subiect format din alt text tot la prima vedere ce contine si el sase cerinte. La fel ca si in primul caz, elevii vor mai avea de redactat si o naratiune pe marginea unei teme date.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Desfasurarea examenului

In jurul orei 9 in cele mai multe dintre centrele de examinare se va da startul primei probe de Evaluare Nationala 2018 Romana. Elevii vor avea in jur de doua ore pentru rezolvarea tuturor subiectelor, insa ei trebuie sa fie prezenti in sali cu 30 de minute inainte de inceperea propriu zisa a examenului. Pe intreaga durata a probei, elevii sunt supravegheati atat de profesori cat si inregistrati audio si video pentru a indeparta orice urma de suspiciuni de frauda.

La fel ca in fiecare an, nici de aceasta data candidatii nu vor avea voie in salile de examinare cu telefoane mobile, manuale, carti, fise sau alte materiale ce pot reprezenta o sursa de inspiratie. In salile de examen se poate intra doar pe baza buletinului sau certificatului de nastere.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Rezultate si bareme

Baremele de la proba Evaluare Nationala 2018 Romana vor fi afisate pe site-ul Ministerului Educatiei la doar cateva ore dupa incheierea examenului in toate centrele, dar si pe site-ul realitatea.net.

Rezultatele si notele examenelor vor fi afisate in data de 23 iunie, iar intre orele 14 si 19 se vor depune la centrele de examinare contestatii. Va urma o perioada de cateva zile pentru rezolvarea contestatiilor si abia dupa aceea vor fi facute publice si rezultatele finale in data de 23 iunie.

Examenul de Evaluare nationala 2018 Romana este foarte important deoarece in functie de notele obtinute de elevi se va face ierarhia intrarii la licee. Astfel, media acestui examen va reprezenta o pondere de 74% din nota finala pentru admitere la liceu.

Evaluare Nationala 2018 Romana – Pentru sesizarea neregulilor sau plangerilor se poate apela la numarul special pus la dispozitie de Ministerul Educatiei, tel verde: 0800 801 100. Acest numar va fi functional pe intreaga desfasurare a examenului intre 11 iunie si 15 iunie, intre orele 8 si 16, de luni pana joi, iar vineri in intervalul 8 si 14.

EVALUARE NAŢIONALĂ 2018 calendar:

4 - 8 iunie 2018 - Înscrierea absolvenților clasei a VIII-a în vederea participării la Evaluarea Naţională

8 iunie 2018 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a

11 iunie 2018 - Limba şi Literatura Română

13 iunie - Matematică

14 iunie - Limba şi Literatura Maternă

19 iunie (până la ora 12:00) - Afişarea primelor rezultate

23 iunie - Afișarea rezultatelor finale.