Evadare din Samothraki cu încetinitorul. Ministrul Ramona Mănescu a luat atitudine

Samothraki

Samothraki. Calvarul românilor blocați în insula grecească nu a luat sfârșit. Cursele de feribot au fost reluate după ce au fost sistate weekendul trecut, dar sute de români mai așteaptă încă să ajungă pe continent.

Samothraki nu este așa de ușor de părăsit. În jur de o sută de români au plecat de pe insulă, alte câteva sute așteptând la coadă să fie evacuați.

Ministerul Afacerilor Externe a precizat joi că un număr de 25 autovehicule şi aproximativ 100 cetăţeni români au fost transferaţi, până la acest moment, pe partea continentală a Republicii Elene dinspre insula Samothraki, familiile cu copii şi persoanele cu dizabilităţi având prioritate la îmbarcare.

"În cursul zilei de 14 august 2019 au fost efectuate şase curse de transfer dinspre insula Samothraki, dintre care două exclusiv pentru autoturisme. Consulul general al României la Salonic aflat în portul Alexandroupoli din data de 14 august a asistat pe parcursul nopţii la desfăşurarea demersurilor de evacuare a cetăţenilor români dinspre insula Samothraki, fiind singurul diplomat străin prezent în port. Conform datelor estimative comunicate de diplomatul român, precizăm că un număr de 25 autovehicule şi aproximativ 100 cetăţeni români au fost transferaţi, până la acest moment, pe partea continentală a Republicii Elene, familiile cu copii şi persoanele cu dizabilităţi având prioritate la îmbarcare", se arată într-un comunicat MAE.

Potrivit sursei citate, navele de transport îşi vor continua programul de funcţionare, iar conform unui grafic estimativ comunicat de autorităţile locale, Nava Zephiros, pentru pasageri, are plecare estimată la ora 11,00, iar nava Andrus Jet - pentru pasageri şi autoturisme şi nava Anax - pentru autoturisme vor continua să circule şi joi, orele de plecare urmând a fi comunicate pe parcursul zilei.

"Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada României la Atena şi Consulatul General al României la Salonic, monitorizează în continuare situaţia, menţine legătura atât cu autorităţile locale competente, cât şi cu cetăţenii români rămaşi pe insulă şi continuă demersurile pe lângă autorităţile elene în vederea evacuării tuturor cetăţenilor români din zonă", se mai arată în comunicat.

UPDATE

Ramona Mănescu, ministrul Afacerilor Externe, a explicat în această după amiază: "MAE s-a implicat din primul moment, alaturi de ambasadorul Romaniei la Atena. Am fost in contact cu autoritatile elene, eu am discutat cu omologul meu grec si autoritatile lor ne-au asigurat ca vor face eforturi si vor gestiona situatia asa cum trebuie".

Apoi a continuat: "Mai asteptam o cursa de masini si o cursa pentru pasageri. In cursul acestei zile au fost evacuati 100 cetateni romani si 17 masini, iar urmatoarele curse vor sosi astfel: prima, la ora locala 17:00, si cea cu masini la ora locala 17:30".

"Mi-am aratat surprinderea si nu am putut sa imi ascund dezamagirea ca la prima cursa nu a fost niciun pasager roman la bord. M-as fi asteptat si sper ca de acum incolo autoritatile elene sa traga concluzii, pentru ca Grecia este plina de turisti si nu dorim ca romanii sa ramana cu un gust amar si sa nu mai calatoreasca in Grecia. Autoritatile elene ar trebui sa gestioneze mai eficient asemenea situatii", a completat Ramona Mănescu.