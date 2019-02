Eurovision, semifinală! Emoții uriașe pe scena de la Arad

Etapa semifinalelor Selecției Naționale se încheie duminică, 10 februarie, la Arad, cu al doilea show al ediției din acest an Eurovision România. Dacă la Iași, am aflat numele primilor șase finaliști ai concursului, la sfârșitul acestei săptămâni, emoțiile se vor risipi și pentru ceilalți 12 semifinaliști. Aceștia vor urca pe scena amenajată la Sala Sporturilor „Victoria”, din Arad, iar juriul național și publicul îi vor alege pe cei care merg mai departe, în marea finală.

Ordinea intrării în concurs a fost stabilită de echipa de producție. Criteriile care au stat la baza acesteia țin de conceptul show-ului, regizorul Dan Manoliu alternând, în desfășurătorul semifinalei, genurile abordate de concurenți.



Lista pieselor care vor concura în semifinala de la Arad, în ordinea intrării în concurs:

IELELE - 2GENTS

Muzică: Alexandru Ioan Antonescu, Cătălin Tamazlicaru, Ciprian Rogojan, Doru Todoruţ

Versuri: Alexandru Ioan Antonescu



TEARS - GEORGY

Muzică: Valentin Muntean

Versuri: Claire Avakian



RIGHT NOW - OLIVIER KAYE

Muzică: Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir, Rasmus Bosse

Versuri: Ovidiu Jacobsen, Shani Kfir



DISCRETE - XONIA

Muzică şi versuri: Leticia Ascencio, John Scott Mulchaey, Edliberto Mendez, Rebecca Kathleen Creighton, George-Emanuel Călin



MAKE ME YOUR MAN - TMW

Muzică : Adrian Câmpurean, Adrian-Radu Rusu, Eduard Cîrcotă

Versuri: Adrian Câmpurean



GIVE UP NOW - JOHNNY BĂDULESCU

Muzică şi versuri: Rob Price



HIGH HEELS ON - ECHOES

Muzică: Liviu Elekes, Claudiu Dănăilă

Versuri: Claudiu Dănăilă, Pavel Petricenco



YOUR JOURNEY - ALDO BLAGA

Muzică: Aldo Blaga, Olivier Bassil

Versuri: Aldo Blaga, Olivier Bassil, Nicoleta Roman



D A I N A – LETIȚIA MOISESCU & SENSIBIL BALKAN

Muzică: Mihai Ogăşanu, Marian Enache

Versuri: Roni-Cristiana Cazacu, Letiția Moisescu



DEAR FATHER - LAURA BRETAN

Muzică: Mihai Alexandru

Versuri: Alexa Niculae



ON A SUNDAY - ESTER PEONY

Muzică: Ester Alexandra Creţu, Alexandru Şerbu

Versuri: Ioana Victoria Badea



Publicul votează şi alege una dintre piesele care merg mai departe în Finala Națională.



Publicul își va putea exprima votul trimiţând numărul de intrare în concurs al favoritului (01, 02, 03,...13), prin SMS, la numărul 1264 (tarif: 0.5 euro, TVA inclus), număr valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone, ori sunând la acelaşi număr de telefon - 1264 şi tastând numărul piesei favorite din concurs: 01, 02, 03... 13, cu acelaşi tarif (0.5 euro, TVA inclus / apel), valabil în reţelele Digi Mobil, Orange, Telekom şi Vodafone.



De pe un număr de telefon se poate vota o singura dată pentru fiecare piesă în parte.





Liniile telefonice se vor deschide la semnalul „START VOT!” şi se vor închide la semnalul „STOP VOT!”.





La finalul concursului, întâlnirea culturilor dă muzicii ritm și culoare, iar tensiunea jurizarii se risipește pe acorduri de muzică italiană: Alessandro Canino susține recitalul serii, alături de trupa Hit Italy.

Pe scena Eurovision România, șlagărul „Dacă pleci” devine „Vai da lei”



Devenit celebru pentru hituri precum „Brutta”, „Tu, tu, tu” sau „Crescerai”, care i-au marcat participarea la Festivalul Sanremo în anii ’90, Alessandro Canino a fos distins cu numeroase premii și a reprezentat Italia la festivaluri internaționale de muzică. Albumul „I”, prin care a revenit în lumina reflectoarelor în 2013, i-a adus premiul Leul de Aur la Veneția, iar din 2018, s-a alăturat proiectului Hit Italy, alături de fiica sa, Guya.

Pe scena arădeană, artistul italian va interpreta„Brutta”, „Tu, tu, tu”, noul hit al trupei - „Il nostro amore perfetto”, în duet cu Guya, dar și versiunea italiană a șlagărului „Dacă pleci”, un cadou pe care Alessandro Canino l-a pregătit pentru publicul din România.

Din 12, rămân cel mult 6



Juriul național, format din Mugurel Vrabete, Mihai Georgescu (Miță), Crina Mardare, Adi Cristescu și Andy Platon, va avea dificila sarcină de a alege cel mult cinci piese pentru finală, iar publicul, încă una.

Misiunea celor cinci jurați se va încheia după ce vom afla numele pieselor care vor concura în Marea Finală, urmând ca, pentru ultimul act al Selecției, să predea ștafeta juriului internațional.