Scandal monstru la Eurovision România. "Am decis să mă retrag, sunt prea multe mistere"

Mihai Trăistariu, unul dintre veteranii Eurovisionului, face acuzații grave înainte de faza semifinalelor pe țară. Trăistariu a anunţat, printr-un mesaj pe Facebook, că a decis să se retragă din concursul Eurovision România şi a explicat care este motivul.

Mihai Trăistariu a anunțat că se retrage din concursul Eurovision 2019, explicând ca decizia a fost luată din cauza lipsei de încredere în obiectivitatea organizatorilor.

Mihai Trăistariu, care a trecut în etapa Semifinalelor cu piesa „Baya", a scris că a luat această decizie „în urma unei evaluări complete a concursului":

"Nu pot continua un drum care prezinta multe "mistere ", spune Mihai Trăistariu. Artistul invocă situatia neclară legată de concurenții care au trecut preselecțiile și au ajuns în semifinala.

"In urma unei evaluari complete a Concursului Eurovision Romania 2019, organizat de TVR, am decis sa ma retrag din competitie. Eurovision este concursul care mi-a dat aura de artist in 2006, atunci cand am obtinut pentru Romania cel mai mare punctaj din istorie si un succes rasunator cu piesa Tornero, in peste 35 de tari.

Acest lucru m-a motivat pe parcursul carierei mele de artist si mi-a aratat ca visul poate fi implinit, daca esti dispus sa lucrezi pentru asta.

M-am inscris anul acesta in preselectii cu piesa Baya, reusind trecerea in Semifinale. Am ales pentru acest an o piesa ritmata pentru ca veneam dupa 5 luni de filmari TCDU - un show tv de succes, de la un alt post TV, unde am fost concurent si in cadrul caruia am interpretat live ... 16 artisti celebri, cu timbre vocale diferite, cu atitudini si personalitati diferite, astfel ca vocea mea a fost completata cu succes si de show !

Sunt un artist competitiv si am demonstrat asta prin fapte.

Pentru ca, in acest moment, nu mai am incredere in obiectivitatea organizatorilor concursului Eurovision Romania, data fiind situatia neclara, din start, in ceea ce priveste concurentii inscrisi - cei care au trecut preselectiile si cei care au fost favorizati ulterior - am decis sa ma retrag.

Nu pot continua un drum care prezinta multe "mistere ".

Multumesc fanilor care m-au sustinut intotdeauna si care sunt alaturi de mine si de muzica mea si le promit ca pentru mine, Eurovision ramane o poveste ... fara sfarsit !", a scris Mihai Trăistariu pe Facebook.