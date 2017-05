Eurovision - LIVE TEXT - Supriza uriasa la debutul Romaniei! Suntem favoriti la castigare

Eurovision - Live Text - In aceasta seara debuteaza si reprezentantii Romaniei in competitie. Doar 10 dintre cele care intra in seara asta pe scena se vor califica in marea finala de sambata, iar Romania este mare favorita sa fie printre cele 10.

Eurovision - In aceasta seara are loc ce-a de-a doua semifinala a competitiei. 10 din cele 18 tari reprezentate pe scena in aceasta seara se vor califica si pentru marea finala ce va avea loc sambata.

Marea surpriza la debutul Romaniei la Eurovision din acest an este ca suntem pe locul 2 ca favoriti pentru calificarea in marea finala, iar casele de pariuri ne coteaza cu a 7-a sansa la castigarea marelui trofeu. Asadar, avem toate motivele ca in acest an la Eurovision sa speram la o clasare cat mai buna, iar in aceasta seara putem spune ca suntem lipsiti de emotii deoarece calificarea este ca si asigurata daca dam crezare caselor de pariuri care nu au facut mari greseli in ultimii ani.

EUROVISION LIVE TEXT

Eurovision - Primul scandal imens al competitiei. Este vizat concurentul Bulgariei

Eurovision - Primul scandal, chiar inainte de a doua semifinala. Marele favorit al competitiei este in atentia autoritatilor din Ucraina, tara organizatoare. Ucraina a anunţat joi că verifică relatările din presă potrivit cărora solistul Bulgariei la Eurovision - unul dintre favoriţii concursului, potrivit presei - este posibil să fi încălcat legea ucraineană cântând în Crimeea după anexarea ei de către Rusia, relatează Reuters.

O înregistrare video intens partajată pe reţelele sociale şi în media ucrainene pare să-l arate pe solistul bulgar Kristian Kostov cântând într-un concert în peninsula de la Marea Neagră în iunie 2014, la trei luni după ce aceasta a fost anexată de Rusia.

Ucraina a interzis deja concurentei din Rusia să intre în ţară pentru că aceasta a cântat în Crimeea.

Eurovision - Ce tari s-au calificat deja in marea finala

Prima semifinala Eurovision a avut loc marti seara si, din fericire, o veste foarte buna a venit si de acolo. Republica Moldova s-a calificat deja in finala Eurovision, alaturi de alte 9 trupe: Azerbaidjan Grecia Suedia Portugalia Polonia Armenia Australia Cipru Belgia. Cu toate acestea, casele de pariuri dau mai multe sanse Romaniei la o clasare in primele 5, dupa marea finala.

Alte tari calificate direct in finala sunt, ca in fiecare an, cele 6 tari care organizeaza concursul si contribuie masiv la bugetul acestuia: Ucraina care este castigatoarea de anul trecut, Marea Britanie, Franta, Spania, Germania, Italia.

Eurovision - Elvetia, reprezentata tot de Romania

O alta surpriza din acest an este ca in cea de-a doua semifinala se regaseste si o alta romanca, pe langa reprezentanta tarii noastre. Este vorba despre trupa care reprezinta Elvetia. Solista este de origine romana, motiv de mandrie si pentru noi. Trebuie sa le tinem pumnii si lor, casele de pariuri i-au cotat cu sanse ceva mai mici de calificare pentru finala.

Eurovision - Toate melodiile, in ordinea intrarii in concurs

Eurovision - Serbia: Tijana Bogicevic - In Too Deep





Eurovision - Austria: Nathan Trent - Running On Air





Eurovision - Macedonia: Jana Burcheska - Dance Alone





Eurovision - Malta: Claudia Faniello - Breathlessly





Eurovision - România: Ilinca & Alex Florea - Yodel It!





Eurovision - Olanda: OG3NE - Lights Amd Shadows





Eurovision - Ungaria: Joci Papai - Origo





Eurovision - Danemarca: Anja - Where I Am





Eurovision - Irlanda: Brendan Murray - Dying To Try





Eurovision - San Marino: Valentina Monetta & Jimmie Wilson - Spirit Of The Night





Eurovision - Croația: Jacques Houdek - My Friend





Eurovision - Norvegia: Jowst - Grab The Moment





Eurovision - Elveția: Timebelle - Apollo





Eurovision - Belarus: NAVIBAND - Historyja Majho Zyccia





Eurovision - Bulgaria: Kristian Kostov - Beautiful Mess





Eurovision - Lituania: Fusedmarc - Rain Of Revolution





Eurovision - Estonia: Koit Toome & Laura - Verona





Eurovision - Israel: Imri Ziv - I Feel Alive