EUROVISION 2019. Ultimele pregătiri. Pe ce poziție va intra România în a doua semifinală

EUROVISION 2019. Marea Finală va avea loc pe 18 mai, când vom afla câștigătorul ediției din acest an a Eurovision Song Contest. România va intra în a doua semifinală.

1. Armenia- Srbuk: piesa „Walking Out”, 2. Irlanda- Sarah McTernan: piesa „22”, 3. Republica Moldova- Anna Odobescu: piesa „Stay”, 4. Elveția- Luca Hanni: piesa „She got me”, 5. Letonia- Carousel: piesa „That night”, 6. România- Ester Peony: piesa „On a Sunday”, 7. Danemarca- Leonora: piesa „Love is Forever”, 8. Suedia- John Lundvik: piesa „Too Late For Love0”, 9. Austria- Paenda: piesa „Limits”, 10. Croația- Roko: piesa „The Dream”, 11. Malta- Michela: piesa „Chameleon”, 12. Lithuania- Jurij Veklenko: piesa „Run With The Lions”, 13. Rusia- Sergey Lazarev: piesa „Scream”, 14. Albania- Jonida Maliqi: piesa „Ktheju tokës”, 15. Norvegia- KEiiNO: piesa „Spirit in the Sky”, 16. Olanda- Duncan Laurence: piesa „Arcade”, 17. Macedonia- Tamara Todevska: piesa „Proud”, 18. Azerbaidjan- Chingiz: piesa „Truth”.

Finala- 18 mai

Anglia- Michael Rice: piesa „Bigger than us”, Spania- Miki: piesa „La Venda”, Italia- Mahmood: piesa „Soldi”, Germani- S!sters: piesa „Sister”, Franța- Bilal Hassani: piesa „Roi”, 14. Israel- Kobi Marimi: „Home”.

La finalul spectacolului, artiști din 10 țări, din totalul celor 17 care au intrat în această semifinală, s-au calificat pentru finala din 18 mai:

Katerine Duska - Better Love (Grecia)

ZENA - Like It (Belarus)

Nevene Božović – Kruna (Serbia)

Tamta – Replay (Cipru)

Victor Crone – Storm (Estonia)

Lake Malawi - Friend Of A Friend (Cehia)

Kate Miller-Heidke - Zero Gravity (Australia)

Hatari - Hatrið mun sigra (Islanda)

Serhat - Say Na Na Na (San Marino)

Zala Kralj & Gašper Šantl – Sebi (Slovenia)

În ultimul act al Eurovision 2019, acestora li se vor alătura încă zece piese din a doua semifinală, lista finaliștilor fiind completată de reprezentanții țărilor din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) – Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia –calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Israel.

ESTER PEONY, CÂȘTIGĂTOAREA FINALEI EUROVISION ROMÂNIA

Melodia, compusă de Ester Alexandra Creţu și Alexandru Şerbu, pe versurile Ioanei Victoria Badea, a fost desemnată de juriul internațional al finalei și de telespectatori să reprezinte România la Eurovision Song Contest.

Selecția Națională 2019 și-a aflat câștigătorul: Ester Peony va reprezenta țara noastră la Eurovision Song Contest, cu piesa „ON A SUNDAY”.

„Mă simt extraordinar! Nu pot să cred că am câștigat trofeul! Au fost concurenți foarte buni în această finală și sunt onorată să reprezint România la Tel Aviv”, a spus cu emoţie Ester Peony, fericita câştigătoare a Selecţiei Naţionale Eurovision România 2019.