Eurovision 2019. Şase piese s-au calificat în urma ultimei semifinale a selecţiei naţionale

Eurovision 2019. Piesele "Right now" (Olivier Kaye), "Your Journey" (Aldo Blaga), "D a i n a" (Letiţia Moisescu & Sensibil Balkan), "Dear Father" (Laura Bretan), "On a Sunday" (Ester Peony), "Renegades" (Linda Teodosiu) s-au calificat în urma celei de-a doua semifinale a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2019.

Eurovision 2019. În urma primei semifinale, care a avut loc pe 27 ianuarie, la Iaşi, s-au calificat piesele Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza) şi "Underground" (Mirela Vaida).

Piesele sunt încărcate pe site-ul dedicat, eurovision.tvr.ro, unde pot fi accesate şi alte detalii privind concursul.

Eurovision 2019. Marea finală Eurovision România va avea loc pe 17 februarie, la Bucureşti, şi va fi transmisă în direct şi în exclusivitate de TVR.

La capătul celor trei show-uri ale selecţiei naţionale, va fi ales reprezentantul României pe scena Eurovision din Tel Aviv, Israel, scrie mediafax.ro.