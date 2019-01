Eurovision 2019. Prima reacție a Mirelei Vaida, după ce s-a calificat în finala Eurovision

Mirela Vaida

Cunoscuta prezentatoare tv Mirela Vaida Mirela se numără printre cei şase concurenţi care vor merge în Finala Naţională a Eurovision, în urma participării la prima Semifinală Naţională a Eurovision România.

La ediţia din acest an a primei semifinale a Eurovision România, care se desfăşoară sub sloganul "Împlineşte visul", au participat 11 concurenţi, însă doar şase dintre aceştia merg mai departe.



Astfel, Juriul Naţional a votat piesele Destin, în interpretarea celor de la Trooper, muzică şi versuri Aurelian Dincă; piesa Skyscraper interpretată de Teodora Dinu, muzică şi versuri: Udo Mechels, Laila Samuelsen, Jonas Brřgger Filtenborg; piesa Without You (Sin ti) interpretată de ieşeanca Dya şi Lucian Colareza, muzica: Sergi Gascon, versuri: Sergi Gascon, Daniel Andres Giraldo Mazo; piesa We are the ones, în interpretarea lui Claudiu Mirea, muzică: Mihai Ogăşanu, Claudiu Mirea, versuri: Claudiu Mirea, şi piesa Army of love interpretată de Bella Santiago, muzică şi versuri: Bella Santiago, Alex Luft.







În urma votului publicului, piesa Underground interpretată de prezentatoarea de emisiuni Mirela Vaida, care este născută în municipiul Paşcani, va merge mai departe în finala naţională.

Imediat după anunțul rezultatului, Mirela Vaida a ținut să le mulțumească fanilor ei.