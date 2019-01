Eurovision 2019. Care sunt cele şase piese care s-au calificat la Iaşi

Eurovision 2019. Piesele "Army Of Love" (Bella Santiago), "Destin" (Trooper), "Skyscraper" (Teodora Dinu), "We Are The Ones" (Claudiu Mirea), "Without You (Sin Ti)" (Dya & Lucian Colareza), "Underground" (Mirela Vaida) s-au calificat în urma primei semifinale a selecţiei naţionale pentru Eurovision 2019, anunţă TVR.