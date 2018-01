EUROVISION 2018. Anunțul despre România în finala de la Eurovision din Lisabona

EUROVISION 2018

EUROVISION 2018. Artistul ce va reprezenta România la Eurovision 2018 va cânta în a doua semifinală a concursului cântecului european, pe 10 mai.

EUROVISION 2018. Ordinea intrării în concurs a fost stabilită prin tragere la sorţi, luni, la sediul Primăriei din Lisabona, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an.



Anul acesta, la Eurovision participă 43 de ţări, dintre care 19 concurează în prima semifinală, cea din 8 mai, iar 18 ţări luptă în cea de-a doua pe 10 mai.



EUROVISION 2018. Împărţirea ţărilor participante pe semifinale este următoarea:



Semifinala 1 - prima parte: Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania.



Semifinala 1 - partea a doua: Armenia, Austria, Croaţia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elveţia.



Semifinala 2 - prima parte: Australia, Danemarca, Norvegia, Moldova, România, Rusia, San Marino, Serbia, Olanda.



Semifinala 2 - partea a doua: Ungaria, Georgia, Malta, Muntenegru, Letonia, Polonia, Slovenia, Suedia, Ucraina.



Ţările din grupul celor cinci mari plătitoare (big five) - Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia - sunt calificate direct în finală, alături de ţara gazdă, Portugalia.



Ordinea intrării ţărilor în concurs va fi stabilită ulterior, de organizatori.



Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii celor 43 de ţări înscrise în competiţie.



Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 60 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.