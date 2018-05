Eurovision 2018 – Semifinala 2 – Vesti foarte proaste pentru reprezentantii Romaniei. Ce se intampla

Eurovision 2018 – Semifinala 2 – In aceasta seara se desfasoara cea de-a doua semifinala a concursului muzical Eurovision, semifinala in care va participa si Romania, insa vestile nu sunt deloc bune.

Eurovision 2018 – Semifinala 2 se desfasoara chiar in aceasta seara la Altice Arena din Lisabona. Romania intra si ea in competitie prin trupa The Humans care ne va reprezenta pe scena. Din pacate vestile nu sunt tocmai bune.

Conform caselor de pariuri si site-urilor de specialitate, reprezentantii Romaniei nu sunt siguri de calificarea in marea finala care va avea loc sambata seara. Mai exact, din fiecare semifinala se califica doar 10 piese. Daca in prima semifinala au fost 19 concurent, in cea de-a doua sunt doar 18, astfel ca sansele cresc putin.

La Eurovision 2018, semifinala 2, Romania este clasata de casele de pariuri pe locul 11, adica primul sub linia de calificare. The Humans va canta pe scena de la Lisabona piesa Goodbye. Printre favoritele din semifinala noastra sunt Norvegia, Suedia, dar si Republica Moldova care e reprezentata de DoReDos cu piesa My Lucky Day.

Eurovision 2018 – Semifinala 2 – Mai mult, Norvegia care se afla in semifinala noastra este favorita chiar si la castigarea marelui premiu, in lupta cu Israel si Cipru. Norvegia este reprezentata la Eurovision 2018 de catre Rybak cu piesa That’s how you write a song.

Reprezentantul Norvegiei este Alexandre Rybak, cel pe care il stiti din anul 2009, atunci cand a castigat finala. El a decis sa se intoarca in acest an cu o piesa despre „cum se scrie o piesa”. El e mare favorit si in acest an. La finala din 2009 a inregistrat cea mai zdrobitoare victorie din toate editiile Eurovision din toate timpurile, acumuland cel mai mare punctaj. In 2009 finala s-a tinut in Rusia.

Eurovision 2018 – Semifinala 2 – Despre Rybak au aparut deja controverse in Romania. Cunoscutul vlogger si om de radio Sebastian Cotofana a publicat un material video pe Youtube prin care arata ca reprezentantul Norvegiei a cam plagiat, cel putin la partea de videoclip, dar si la cea muzicala, si a copiat de la cei mai buni: Bruno Mars.

Eurovision 2018 – Semifinala 2 – Din pacate despre reprezentantii Romaniei se vorbeste destul de putin, atat pozitiv cat si negativ, desi prestatia lor a fost destul de apreciata de critici la repetitii.

Pana acum, in fiecare an in care Romania a participat in semifinale a si reusit sa se califice in marea finala. O singura data am intampinat probleme reale in a ne califica in finala, in momentul in care Televiziunea Romana a avut datorii fata de organizatorul festivalului, iar prezenta reprezentatului Romaniei a fost interzisa. Desi se organizase o preselectie nationala, Romania nu a putut fi reprezentata pe scena Eurovision.

Eurovision 2018 – semifinala 2 – Daca Romania nu e cotata cu multe sanse in acest moment pentru participare in finala Eurovision 2018, ei bine, Republica Moldova este la inaltime si e cotata cu sansa a 8-a la castigarea marelui premiu, ei fiind ceva mai siguri de calificarea in finala. Astfel ca ii putem sustine si pe fratii nostri de peste Prut in cazul in care Romania nu trece de semifinala 2.