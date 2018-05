Eurovision 2018 Romania. Din păcate, vești proaste pentru The Humans înainte de semifinala 2

Eurovision 2018 Romania, semifinala 2

Eurovision 2018 Romania. The Humans intră joi în semifinala 2 cu piesa Goodbye și dorința de a se califica în marea finală de sâmbătă.

Eurovision 2018 Romania. Marți a avut loc prima semifinală Eurovision 2018. Așa cum stabilește regulamentul, doar 10 din 19 concurenți au trecut mai departe în concurs. Juriul, împreună cu fanii din țările repartizate în prima semifinală, dar și cei din Portugalia, Spania și Marea Britanie, au decis următorii finaliști:

Austria: Cesár Sampson - Nobody But You; Estonia: Elina Nechayeva - La Forza; Cipru: Eleni Foureira – Fuego; Lituania: Ieva Zasimauskaitė - When We're Old; Israel: Netta – Toy; Cehia: Mikolas Josef - Lie To Me; Bulgaria: Equinox – Bones; Albania: Eugent Bushpepa – Mall; Finlanda: Saara Aalto – Monsters și Irlanda: Ryan O'Shaughnessy – Together.

Țările care nu au reușit să ajungă în finală sunt: Azerbaijan, Islanda, Belgia, Belarus, F.Y.R. Macedonia, Croația, Grecia, Armenia și Elveția.

Franța, Germania, italia, Spania, Marea Britanie și țara gazdă - Portugalia, sunt calificate automat în finală.

Eurovision 2018 Romania. Miercuri The Humans urcă pe scenă pentru repetițiile în pregătire pentru semifinala de joi, 10 mai, unde vor concura cu piesa ”Goodbye”. Semifinala va fi transmisă în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internațional şi TVR+, de la ora 22.00.

Reprezentanţii României vor intra în concurs pe poziţia a doua, în prima parte a semifinalei. Iar finala va avea loc sâmbătă, pe 12 mai și va putea fi urmărită în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, începând cu ora 22.00.

Eurovision 2018 Romania. Ce șanse are România să câștige finala Eurovision 2018? E greu de spus. Deocamdată mai trebuie să ne și calificăm în finală.

Primele speculații pe această temă nu ne oferă însă motive să fim optimiști.

O scurtă privire aruncată pe clipurile Youtube cu fiecare melodie în parte postate pe site-ul oficial al Eurovision 2018 ne arată că piesa trupei The Humans nu beneficiază de multă atenție.

Clipul melodiei ”Goodbye” avea miercuri în jur de 600.000 de vizualizări.

Prin comparație, piesa Republicii Moldova avea 900.000 de vizualizări, a Serbiei 1.200.000, a Suediei 3.100.000, a Rusiei 2.700.000, a Maltei 1.200.000, a Norvegiei 2.200.000.

E drept că această statistică poate fi înșelătoare, dar adevărul este că piesa României nu prea se află în topul pieselor creditate cu șanse să câștige Eurovision 2018.

Eurovision 2018 Romania. La casele de pariuri, favorite la victorie sunt Cipru, Israel, Norvegia, Franța, Cehia, Bulgaria, Estonia, Suedia, Italia.

De menționat că Israel este revelația competiției. Apropo de Israel, piesa cântată de Netta, intitulată ”Toy”, are pe Youtube nu mai puțin de 20.000.000 sw vizualizări.