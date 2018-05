EUROVISION 2018. The Humans reprezintă România, joi, în semifinala EUROVISION 2018 // VIDEO

EUROVISION 2018. Trupa The Humans a impresionat audieța încă din prima zi de repetiții la Eurovision 2018.

Reprezentanții României la EUROVISION 2018 au luat contact cu atmosfera de la Altice Arena și au avut prima repetiție pe scena concursului:

EUROVISION 2018. Marţi seară, artişti din 19 ţări au urcat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, în prima semifinală a concursului, iar din ei doar 10 vor urca pe scenă sâmbătă seara pentru a concura în marea finală a Eurovision 2018. România află joi dacă intră sau nu în FINALA de la Lisabona.

EUROVISION 2018. Țările calificate în FINALĂ: Austria, Estonia, Cipru, Lituania, Israel, Cehia, Bulgaria, Albania, Finlanda, Irlanda.

În prima seminifinală au concurat : Albania, Azerbaidjan, Belarus, Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Islanda, Israel, Lituania (în prima parte a show-ului), Armenia, Austria, Croaţia, Cipru, Finlanda, Macedonia, Grecia, Irlanda, Elveţia (în a doua parte).

Get your flares in the air for @zibbz_official! #ESC2018 #AllAboard #SUI pic.twitter.com/3MW7tiabZH