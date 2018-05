Eurovision 2018 – Cum a ajuns Fuego mare favorit in finala de la Lisabona

Eurovision 2018 – Fuego ar putea sa castige in acest an marea finala a cantecului european, la Lisabona. Nu e vorba de cantaretul nostru din pacate, ci de denumirea cantecului favorit la marele trofeu.

Eurovision 2018 va avea finala sambata seara la Lisabona, iar pana acum marea favorita este cantareata din Cipru Eleni Foureira cu piesa Fuego. Pentru noi, romanii, numele piese ne aduca aminte de cantaretul nostru Paul Surugiu care are numele de scena Fuego, insa el nu a participat niciodata la Eurovision.

Eurovision 2018 – Fuego inseamna in spaniola „foc”, din acest motiv si-a ales si cantaretul roman acest nume de scena, dar si solista din Cipru numele pentru piesa sa care e favorita pentru castigarea Eurovision 2018.

Eleni Foureira, cantareata care e mare favorita sa castige Eurovision in 2018 cu piesa Fuego pentru CIpru este de origine din Grecia, este cantareata, actrita, dansatoare dar si designer de haine. Cariera muzicala a inceput-o in 2007 ca membru in formatia greceasca Mystique, o trupa de fete. Cariera solo a inceput-o abia in 2009.

Eleni a reusit sa se califice in finala Eurovision 2018 dupa ce a trecut de prima semifinala fara prea mari emotii. Show-ul ei de pe scena dar si videoclipul piesei Fuego o fac sa fie mare favorita. Piesa este ritmata si foarte potrivita de dans, cu o atitudine pozitiva, imaginea ei este impecabila si la fel si miscarile de dans.

Eurovision 2018 – In acest moment, Eleni, cantareata care reprezinta Cipru, este cotata prima de casele de pariuri pentru castigarea trofeului, avand o cota de cel mult 3. Doar alte doua tari mai au reprezentanti suficient de puternici pentru a-i pune probleme grecoaicei.

Eurovision 2018 – Cine sunt ceilalti favoriti

Eurovision 2018 vine cu inca doi reprezentanti surpriza care se vor bate la primele locuri. In primul rand este vorba despre reprezentantul Norvegiei care revine pe scena Eurovision dupa ce a mai castigat acest trofeu o data, in Rusia. Alexander Rybak este un cantaret pe jumatate din Belarus, iar pe jumatate Norvegian care e atat compozitor cat si violonist, pianist si actor.

El a castigat in 2009 trofeul Eurovision, chiar pe vremea cand contracandidata lui din acest an se apuca de o cariera solo. Rybak s-a gandit sa revina pe scena Eurovision si nu e deloc lipsit de modestie: piesa sa se numeste: „Asa se compune un cantec”.

Rybak nu a intrat inca in competitie, el urmand sa fie in cea de-a doua semifinala Eurovision 2018, alaturi de reprezentantii ROmaniei, lucru care va face aceasta semifinala cu atat mai dificila pentru noi.

Eurovision 2018 – Netta cu piesa Toy pentru Israel

O adevarata „ciudatenie” este piesa Toy a interpretei Netta din Israel. Mesajul piesei este unul foarte puternic, iar alcatuirea melodiei e una moderna dar ciudata cu influente din foarte multe genuri muzicale.

Netta este din Israel, e cantareata si loop artist, adica un muzician care se ajuta de „bucati” din piese, repetate de mai multe ori, pentru a compune o melodie. Si ea a reusit sa se califice in finala trecand de prima semifinala a competitie ce a avut loc marti seara.