EUROVISION 2018 câştigător: Lista completă a melodiilor de la EUROVISION

EUROVISION 2018 castigator: Finala Eurovision are loc sâmbătă seară. Din păcate, România nu se numără printre cei care s-au calificat.

EUROVISION 2018 castigator : Piesa Goodbye, aleasă de publicul din România pentru a ne reprezenta la Eurovision, nu s-a calificat în finala Eurovision Song Contest. Finala Eurovision 2018 este transmisă în direct sâmbătă, 12 mai, de la ora 22.00, la TVR 1, TVR HD, TVRi și online pe TVR+.

Lista ţăriilor şi trupelor cu melodiile interpretate care au reuşit să se califice în finala EUROVISION 2018 poate fi consultă aici

Republica Moldova intră în concurs pe locul 19, cu melodia My Lucky Day, interpretată de DoReDoS.

EUROVISION 2018 castigator: Lisboa și-a aflat finaliștii

EUROVISION 2018 castigator: La finalul show-ului transmis de TVR, prezentatorii au anunțat câștigătorii semifinalei cu numărul doi: Serbia: Sanja Ilić & Balkanika – Nova deca; Moldova: DoReDos – My Lucky Day; Olanda: Waylon – Outlaw In Em; Australia: Jessica Mauboy – We Got Love; Slovenia: Lea Sirk – Hvala, ne!; Ucraina: Mélovin – Under The Ladder; Ungaria: AWS – Viszlát nyár; Suedia: Benjamin Ingrosso – Dance You Off; Danemarca : Rasmussen – Higher Ground și Norvegia: Alexander Rybak – That’s How You Write A Song.

Ei se alătură câștigătorilor primei semifinale și artiștilor ce reprezintă țările calificate direct în ultimul act al concursului: Marea Britanie, Franța, Italia, Germania, Spania și Portugalia.

EUROVISION 2018 castigator: Piesa Goodbye, aleasă de publicul din România pentru a ne reprezenta la Eurovision, nu s-a calificat în finală. Deși vocea Cristinei a fost apreciată de jurnaliștii prezenți la Altice Arena ca fiind cea mai bună voce feminină din concurs, iar prestația trupei a fost întâmpinată cu entuziasm încă de la prima repetiție, rezultatul votului nu a fost de partea noastră.

Probleme la sistemul de vot în țări cu mari comunități de români. Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numeroși români din străinătate au reclamat defecțiuni tehnice la sistemul telefonic. Mesajele, viralizate prin rețelele de socializare, veneau din țări cu importante comunități de români, precum Germania sau Italia, unde problemele operatorilor de telefonie au grevat posibilitatea de a vota reprezentanții noștri în concurs. Astfel, în Italia, trei dintre rețelele naționale nu au funcționat în acea seară, iar în Germania, abonații unuia dintre marii operatori de telefonie nu au putut trimite voturile.

EUROVISION 2018 castigator: România, unul dintre concurenții care a avut, de-a lungul timpului, rezultate pozitive la Eurovision, părăsește concursul prematur, alături de alte țări cu participări consistente în istoria competiției – Rusia, Grecia sau Polonia.

„Am crezut în șansa noastră până la final și am dat totul pentru România în această seară. Din păcate, rezultatul a fost altul decât cel la care ne așteptam, dar rămânem cu bucuria că ne-am reprezentat țara pe scena Eurovision”, au declarat artiștii noștri la aflarea rezultatului.

„Joi seara, nu am fost singuri pe scena concursului. I-am simțit alături de noi pe românii de acasă și de pretutindeni, cărora le mulțumim pentru că ne-au susținut și au votat, oriunde unde a fost posibil, pentru calificarea noastră”, au mai declarat membrii trupei The Humans la finalul spectacolului.

EUROVISION 2018 castigator: Înainte de semifinală, reprezentanții României au primit mesaje de susținere din partea multor vedete autohtone, precum Ștefan Bănică, Dan Bittman, Fuego, Iuliana Tudor, Marina Almășan, Ilinca, Dan Teodorescu, Ovi, Paula Seling, Crina Mardare, Adrian Enache, Diana Dumitrescu, Cezar Ouatu, Mihai Rădulescu, Sonia Argint Ionescu, Adrian Sîna, Caitlyn, Gabriel Cotabiță, ca și de la numeroși fani din țară și din străinătate.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa.

EUROVISION 2018 castigator: Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Difuzat fără întrerupere, timp de 62 de ani, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.