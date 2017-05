Eurovision 2017. Aşa poţi vota melodia favorită. Tot ce trebuie să ştii despre competiţia muzicală

EUROVISION 2017. Joi seară, Ilinca Băcilă și Alex Florea, reprezentanții ţării noastre la Eurovision cântă în celei de-a doua semifinală a Eurovision, pentru a obține un loc în finală din 13 mai, de la Kiew. În această seară, fanii, cu exceptia celor care locuiesc in Romania, vor putea vota Yodel It! de până la 20 de ori de pe același număr de telefon, sau prin aplicatia de pe siteul oficial al concursului: www.eurovision.tv.

EUROVISION 2017. Alex Florea & Ilinca vor interpreta piesa Yodel It, cotată cu a şasea şansa de catre casele de pariuri. Aşadar, în această seară, publicul va vota pentru artistul preferat, când se va spune „Start Vot!”. Juriile de specialitate din țările participante deja au votat, miercuri, după spectacolul difuzat special pentru jurați din Centrul Internațional de Expoziții din capitala Ucrainei. Opțiunea specialiștilor rămâne secretă până în această seară, când vor fi anunțate rezultatele finale.

EUROVISION 2017. Lista concurenţilor din a doua semifinală:

1. Serbia: Tijana Bogićević - In Too Deep

2. Austria: Nathan Trent - Running On Air

3. Macedonia: Jana Burčeska - Dance Alone

4. Malta: Claudia Faniello - Breathlessly

5. Romania - Ilinca ft. Alex Florea Yodel It!

6. Olanda: OG3NE - Lights and Shadows

7. Ungaria: Joci Pápai - Origo

8. Danemarca: Anja - Where I Am

9. Irlanda: Brendan Murray - Dying to Try

10. San Marino: Valentina Monetta and Jimmie Wilson - Spirit of the Night

11. Croaţia: Jacques Houdek - My Friend

12. Norvegia: JOWST - Grab The Moment

13. Elveţia: Timebelle - Apollo

14. Belarus: Naviband - Story of My Life

15. Bulgaria:- Kristian Kostov - Beautiful Mess

16. Lituania: Fusedmarc- Rain Of Revolution

17. Estonia : Koit Toome & Laura -Verona

18. Israel: IMRI - I Feel Alive

EUROVISION 2017. ”Intram in semifinala cu incredere in sansele noastre. Avem o piesa buna si un show puternic, pentru care am primit feedback foarte bun din partea fanilor si a jurnalistilor”, au declarat Ilinca si Alex Florea, in a doua semifinala.

EUROVISION 2017. Anul trecut, Ucraina a câștigat Finala Eurovision 2016, urmată de Australia și Rusia. În concurs au intrat reprezentanții a 20 de țări, plus țara organizatoare, Suedia, și cei cinci "big five" - Franța, Germania, Spania, Italia și Marea Britanie, care furnizează cea mai mare finanțare a Uniunii Europene de Radio-Televiziune (UER).

Cum se votează la EUROVISION 2017

EUROVISION 2017. Votarea la Eurovision Song Contest s-a transformat radical. În trecut, rezultatele juriilor de specialitate și ale telespectatorilor au fost prezentate ca fiind un rezultat „combinat”, fiecare având pondere de 50% din scorul final. Începând de anul acesta, juriile de specialitate și telespectatorii care votează din fiecare țară vor acorda fiecare un set de puncte de 1 la 8, 10 și 12. Asta va însemna că și primele 10 țări din top vor primi puncte și de la juriu, dar și de la televot aducând un plus de „spectacol” sutelor de milioane de telespectatori din Europa și nu numai.

Cum funcționează votul la Eurovision 2017?

EUROVISION 2017. După ce telespectatorii au votat prin telefon, SMS sau folosind aplicația oficială, fiecare purtător de cuvânt național din cele 43 de țări participante va fi chemat să prezinte punctajele juriului lor specializat. După prezentarea punctajului primit de la juriu, punctele din televot ale fiecărei țări participante vor fi combinate, și va fi realizat un punctaj pentru fiecare piesă. Aceste rezultate vor fi anunțate de gazdă, începând cu țara care a obținut cel mai mic punctaj de la public și terminând cu țara care a obținut cel mai mare număr de puncte, construindu-se astfel drumul spre un punct culminant garantat așteptat cu emoție de telespectatori.

EUROVISION 2017. Pentru cei care doresc să afle cum a votat țara lor vor fi disponibile după show pe eurovision.tv punctajele din televot și cele ale juriului pentru fiecare țară participantă.