EUROVISION 2017. Surpriza lui Ilinca şi Alex Florea în FINALA EUROVISION

EUROVISION 2017. FINALA EUROVISION. România urcă în această seară pe scenă în finala Eurovision. Reprezentanţii noştri, Ilinca şi Alex Florea, au încins atmosfera pe scena de la Kiev, cu piesa ,,Yodel It!", şi s-au calificat în ultima rundă a competiţiei internaţionale.

EUROVISION 2017. FINALA EUROVISION UPDATE: Acuzații de plagiat pentru piesa României de la Eurovision. Conform unei echipe de vloggeri din Rusia, melodia ,,Yodel It", interpretată de Ilinca şi Alex Florea, seamănă cu piesa ,,Hall of Fame", cântată de o trupă irlandeză. Finala Eurovision în care s-a calificat şi echipa României are loc în această seară la Kiev.

EUROVISION 2017. FINALA EUROVISION: ordinea pieselor

Țărilor calificate în urma celor două semifinale li se alătură, în show-ul de sâmbătă, reprezentanții "Marelui 5" — Italia, Spania, Franța, Germania și Marea Britanie — și țara gazdă, Ucraina.

Ordinea în care artiștii vor cânta în finală a fost propusă de către televiziunea publică ucraineană și aprobată de către Jon Ola Sand — Executive Supervisor din partea European Broadcasting Union, arată site-ul oficial al evenimentului. Reprezentanții țărilor finaliste au tras la sorți anterior stabilirii succesiunii exacte dacă vor cânta în prima sau a doua jumătate a finalei.

Astfel, ordinea în care artiștii vor cânta pe scena de la Kiev în marea finală este:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croația

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. România

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franța

EUROVISION 2017. FINALA EUROVISION: marile favorite

Potrivit ultimelor informații, Italia și Portugalia sunt marile favorite ale EUROVISION 2017, care se va desfășura la Centrul Internațional de Expoziții de la Kiev.

Sigur, există și posibile surprize. Specialiștii spun că printre țările care ar putea strica ordinea clasamentului se numără Bulgaria, Suedia și Armenia.

Eurovision nu au dezvăluit cum au punctat cele 20 de țări care au depășit faza semifinalelor — pentru a nu influența televotul de sâmbătă — și se vor întâlni în finală cu țara gazdă Ucraina și cele cinci țări fondatoare ale concursului și care se califică direct (Spania, Marea Britanie, Germania, Franța și Italia).

EUROVISION 2017. Stanleybet oferă cotă de 23.0 pentru ca România să câștige marea finală programată pe 13 mai.

EUROVISION 2017. Comparativ cu anii precedenți, reprezentanții noștri la Eurovision ocupă locul cinci în clasamentul favoriților la marele premiu. În acest moment, favorita numărul 1 a competiției este Italia și este cotată de Stanleybet cu 1.60 să câștige competiția. Pe poziția a doua, Bulgaria continuă clasamentul oferit de casele de pariuri în câștigarea marelui trofeu cu cota de 8.00.

EUROVISION 2017. În fața României, pe lângă Italia și Bulgaria, se mai află Suedia (cotă de 9.00) și Portugalia (cotă de 11.0) care încă se bucură de cote confortabile pentru a câștiga marea finală.

Studiile au arătat că anul acesta va fi unul favorabil pentru reprezentanții României, deoarece țara noastră nu a mai avut o poziție atât de bună în clasamentul caselor de pariuri încă de la prestația lui Mihai Trăistariu din 2006 care a obținut cea mai buna clasare a României, locul 4 în marea finală.

EUROVISION 2017. Marți au fost extrași câștigătorii primei semifinale a concursului Eurovision 2017. Lista cu aceștia o puteți citi mai jos:

EUROVISION 2017. "Ce vom face după ce câştigăm Eurovisionul?

EUROVISION 2017. Surpriză mare pentru Ilinca şi Alex, când reprezentanţi au unor publicaţii importante le-au vorbit deja ca unor câştigători. „Mulţi jurnalişti ne întrebau ce vom face după ce câştigăm Eurovisionul?”, a dezvăluit Alex. „Exact aşa s-au exprimat. Le-am răspuns că ne-am dori mult să se întâmple, dar că încă nu ne gândim la ce va fi după finală. Sigur, dacă se va întâmpla, suntem pregătiţi şi va fi o imensă bucurie. A fost foarte emoţionant la deschiderea oficială, obositor şi minunat în acelaşi timp”, a spus Alex Florea.

EUROVISION 2017. La finalul defilarii, Ilinca si Alex Florea au lansat, de pe un heliport aflat in apropiere, baloanele care au purtat tricolorul pe cerul Kievului. In spiritul sloganului actualei editii, organizatorii au celebrat diversitatea eliberand, deasupra capitalei ucainene, steagurile celor 42 de tari participante la Eurovision.

EUROVISION 2017. Ţările din grupul de referinţă şi ţara gazdă sunt direct calificate în Marea Finală, din 13 mai. Daca fanii Eurovision din Italia, Spania şi Marea Britanie îşi pot vota favoriţii în prima semifinală, din 9 mai, telespectatorii din Germania, Ucraina şi Franţa vor vota melodiile din cea de-a doua semifinală, din 11 mai.

EUROVISION 2017. Cea de-a doua semifinală, în care vor concura şi reprezentanţii României, Ilinca Băcilă şi Alex Florea, cu melodia Yodel It!, va avea loc pe 11 mai, iar spectacolul va fi transmis în direct pe TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi TVR+, de la ora 22.00. Marea Finală va avea loc două zile mai târziu, pe 13 mai.