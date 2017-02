Eurovision 2017, semifinala. Ascultă aici piesele rămase în competiţie

Semifinala Selecţiei va avea loc duminică, 26 februarie 2017, iar Finala pe 5 martie. Câştigătorul Selecţiei Naţionale va fi desemnat exclusiv de public, prin televot.

În finala Selecţiei naţionale, toţi cei care îşi votează favoriţii prin sms sau apel vocal vor intra automat în cursa pentru câştigarea unei maşini. Regulamentul campaniei de fidelizare îl găsiţi pe site-ul eurovision.tvr.ro.

Piesele semifinaliştilor

Elizé & No Stress – Fără bariere

Cristina Vasiu - Set the skies on fire

Tudor Turcu - Limitless

Ramona Nerra - Save me

Ana Maria Mirică - Spune-mi tu

Instinct - Petale

D-lema - Adventure

Ilinca feat. Alex Florea - Yodel it!

Tavi Colen & Emma - We own the night

Zanga - 2 sticle

Maxim - Adu-ţi aminte

Eduard Santha - Wild child

M I H A I - I won’t surrender

Alexandra Crăescu - Hope

Xandra - Walk on by