Eurovision 2017 - LIVE - Care sunt piesele favorite. Romania, sanse mari de clasare in primele 5

Eurovision 2017 - Astazi are loc marea finala Eurovision 2017. Concurentii au emotii mari, romanii au aflat numarul cu care vor intra in concurs si pregatesc ultimele detalii ale show-ului. Joi seara, Romania a reusit o calificare in ultimul act al competitiei, dupa o semifinala fara emotii: reprezentantii nostri au fost favoriti.

Eurovision 2017 - Finala din acest an se desfasoara sambata, 13 mai, cu incepere de la ora 22. Tara noastra este reprezentata de Ilinca si Alex Florea cu piesa Yodel IT!. Daca in semifinale nu am avut niciun fel de emotii pentru duetul care ne reprezinta, astazi va fi ceva mai dificila competitie. In marea finala vor participa 26 de tari, inclusiv Romania, care se vor lupta pentru marele trofeu. Castigatoarea va organiza competitia anul viitor.

Eurovision 2017 reprezinta o revenire pentru Romania in competitia muzicala, dupa ce anul trecut, din cauza unor datorii ale televiziuni nationale reprezentantul nostru nu a mai fost primit in competitie. In acest an, Romania a revenit acolo unde ii este locul, direct in marea finala ce va avea loc la Kiev, dupa ce anul trecut Ucraina a fost tara castigatoare.

Eurovision 2017 - Cand intra Romania in competitie

Pe parcursul zilei de astazi, organizatorii Eurovision 2017 au decis si intrarea in competitie a tarilor participante, iar Romania va avea numarul 20 din 26. Este un lucru bun dupa parerea multor specialisti, deoarece piesa va fi interpretata in ultima treime a competitie, avand sanse mai mari sa fie retinuta de publicul care va vota. In plus, vestile bune continua sa vina de la Eurovision 2017 pentru Romania, in cadrul unui studiu online, avem cel mai bun duet prezent la Kiev in acest moment. Ba mai mult, chiar si casele de pariuri au scazut cota pentru castigarea Romaniei la Eurovision 2017, acest lucru insemnand ca sansele noastre, in ochii pariorilor, au crescu. In acest moment suntem cotati cu a 5-a sansa la castigare.

Eurovision 2017 - Cine sunt favoritele din acest an

Principala lupta pentru castigarea Eurovision 2017 pare a se da in acest an intre Italia si Portugalia care sunt principalele favorite in ochii caselor de pariuri. In al doiea rand sunt reprezentantii Bulgariei, Belgiei si chiar si ai Romaniei care spera la o pozitionare cat mai sus in clasament, daca nu cumva chiar la castigare.

Daca despre piesa Bulgariei stim ca este foarte apreciata, la fel si cea a Belgiei, ele confrutandu-se cu votul publicului in semifinale, surprize am putea sa avem din partea Italiei si Portugaliei care au fost calificate direct in finala, fiind din tari care contribuie direct la bugetul organizarii Eurovision 2017. In fiecare an, asteptarile fata de aceste tari sunt mai mari decat votul dovedit ulterior in competitie, asa ca sansele ca Romania sa fie undeva cat mai sus, poate chiar sa atace podiumul, sunt foarte mari.

Eurovision 2017 - Ordinea tuturor tarilor in finala

Va spuneam mai devreme ca pe parcursul zilei de astazi, organizatorii Eurovision 2017 au stabilit ordinea intrarii in concurs pentru toate tarile. Iata situatia completa:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franta

Eurovision 2017 - Care au fost cele mai bune reprezentatii ale Romaniei de-a lungul timpului

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este Tornero, interpretată de Mihai Trăistariu.

Cea mai slaba clasare la Eurovision a avut loc pentru Romania in anul 1998, locul 22 din 26 de tari participante.