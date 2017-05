Eurovision 2017. Ilinca și Alex Florea cântă joi pentru un loc în finală. Ce şanse au

Eurovision 2017. Ilinca Băcilă și Alex Florea, reprezentanții României la Eurovision 2017, cântă joi seara, în cea de-a doua semifinală a competiției cântecului european, pentru a obține un loc în finală.

Eurovision 2017. În semifinala de joi, cei doi artiști români vor interpreta "Yodel It!", concurând alături de reprezentanți din 17 țări.

Din cei 18 pretendenți la un loc în finală, doar 10 vor primi șansa de a cânta și sâmbătă, în show-ul în urma căruia va fi ales câștigătorul trofeului Eurovision 2017. Artiștii sunt selectați, în ponderi egale, de un juriu de specialitate și de public — care se exprimă prin televot.

Eurovision 2017. Astfel, joi, publicul va vota pentru artistul preferat, când se va spune "Start Vot!", la Kiev. Juriile de specialitate din țările participante deja au votat, miercuri, după spectacolul difuzat special pentru jurați din Centrul Internațional de Expoziții din capitala Ucrainei. Opțiunea specialiștilor rămâne secretă până joi seara, când vor fi anunțate rezultatele finale.

Show-ul pe care Ilinca și Alex Florea îl vor prezenta pe scena de la Kiev este unul plin de culoare, cu proiecții impresionante ce ilustrează fluturi, oițe, curcubee. De asemenea, românii au în show și elemente de scenografie neobișnuite: două tunuri argintii. "Ne place faptul că piesa noastră este foarte diversă, combinăm rock-ul, rap-ul și yodeling-ul pentru a arăta cine suntem și credem că asta demonstrează cât de mult iubim muzica, toate genurile de muzică", mărturisesc artiștii.

Alături de cei doi, pe scena de la Kiev se va afla și fratele lui Alex Florea, Cristi, ca backing vocal.

Eurovision 2017. Artiștii care cântă joi în cea de-a doua semifinală Eurovision 2017 sunt, în ordinea intrării în show: Tijana Bogićević (Serbia), cu "In Too Deep"; Nathan Trent (Austria), cu "Running On Air"; Jana Burceska (Macedonia), cu "Dance Alone"; Claudia Faniello (Malta), cu "Breathlessly"; Ilinca și Alex Florea (România), cu "Yodel It!"; OG3NE (Olanda), cu "Lights and Shadows"; Joci Pápai (Ungaria), cu "Origo"; Anja (Danemarca), cu "Where I Am"; Brendan Murray (Irlanda), cu "Dying to Try"; Valentina Monetta și Jimmie Wilson (San Marino), cu "Spirit of the Night"; Jacques Houdek (Croația), cu "My Friend"; JOWST (Norvegia), cu "Grab The Moment"; Timebelle (Elveția), cu "Apollo"; Naviband (Belarus), cu "Story of My Life"; Kristian Kostov (Bulgaria), cu "Beautiful Mess"; Fusedmarc (Lituania), cu "Rain Of Revolution"; Koit Toome & Laura (Estonia), cu "Verona" și IMRI (Israel), cu "I Feel Alive".

Eurovision 2017. În finala de sâmbătă deja au fost calificați 10 artiști din prima semifinală, și anume reprezentanții următoarelor țări: Republica Moldova, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru, Azerbaidjan, Belgia.

În finala de sâmbătă vor intra automat reprezentanții "Marelui 5" — Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie — și reprezentanții țării gazdă — Ucraina. Eurovision 2017 are loc la Kiev și se desfășoară sub sloganul "Celebrate Diversity" — "Celebrăm diversitatea".

Sursa: agerpres.ro