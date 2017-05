Eurovision 2017 finala - Tot ce trebuie sa stiti LIVE - stream video si informatii

Eurovision 2017 se desfasoara in aceasta seara la Kiev. In finala suntem reprezentati cu sanse reale de o pozitionare in primele 5 de catre Ilinca si Alex.

Eurovision 2017 - Ora 23:06 - Cu numarul 14 intra in concurs reprezentantul Australiei. Dupa ce initial au fost doar invitat de onoare in concurs, cei din Australia au repetat de inca 2 ori experienta cu destul succes. Chiar si solistul care ii reprezinta in aceasta seara marturiseste ca in Australia sunt multi tineri care au auzit de anumite tari din Europa datorita vizionarii Eurovisionului.

Ora 23:02 - Reprezentantul Croatiei impresioneaza printr-o interpretare dubla a propriei piese: jumatate este o varianta pop, cealalta jumatate opereta. Tanarul cantaret este printre cei mai celebri solisti din Croatia si este foarte indragit.

Ora 22:59 - A intrat pe scena reprezentanta Azerbaijan, foarte dezinvolta, a adus pe scena un perete plin de grafiti si un dansator cu o masca de...cal.

Ora 22:58 - Scurta pauza pana la intrarea concurentei cu numarul 12 in concurs. Intre timp, va prezentam mesajul postat pe Facebook de catre Ilinca, cea care ne va reprezenta in aceasta seara pe scena Eurovision alaturi de Alex.

„Azi e ziua cea mare!

Acesta este modul în care puteţi vota pentru România din fiecare ţară. Sper să vă placă spectacolul nostru în seara asta şi dacă o faci, nu uita să votezi pentru noi! Te iubim!”, scrie Ilinca, pe pagina sa de Facebook.

Ora 22:53 - Cu numarul 11, reprezentantul Portugaliei are o poveste de viata foarte interesanta. Este bolnav si are nevoie de o inima noua, iar piesa lui este una de dragoste, despre o inima ce poate iubi cat pentru doua.

Ora 22:49 - Reprezentanta Danemarcei este cu numarul 10 pe scena, ne apropiem cu pasi repezi si de Romania.

Ora 22:45 - Debut pe scena Eurovision, deoarece nu a participat in niciuna dintre semifinale, reprezentantul Italiei este si castigatorul San Remo.

Ora 22:41 - Tot o tara vecina intra si in continuare in competitia Eurovision, cu numarul 8. Este vorba despre Ungaria care are o piesa cu motive nationale, interpretata in limba maghiara.

Ora 22:37 - Emotii pentru romani, chiar inainte de a intra Ilinca si Alex pe scena pentru ca urmeaza reprezentantii Moldovei. Sunstroke Project este o trupa de baieti, membri ei s-au cunoscut in timpul stagiului militar cand au facut insolatie de la prea mult stat in soare, de unde si numele de Sunstroke.

Ora 22:31 - Olanda este reprezentata in aceasta seara de 3 surori care formeaza un trio de succes. Piesa lor este compusa chiar de tatal lor si este dedicata mamei acestora care a trecut prin momente dificile.

Ora 22:28 - Armenia cu piesa Fly with me este piesa cu numarul 5 de pe scena finalei de la Eurovision.

Ora 22:24 - Austria este urmatoarea tara care are emotii pentru reprezentantul sau intrat in concurs.

Ora 22:20 - Reprezentantii Belarusului au venit pe scena cu o piesa si o atitudine foarte pozitiva prin care isi spun...povestea lor. Story of my life se numeste piesa pe care ei o canta in seara asta, in finala Eurovision

Ora 22:16 - Reprezentanta Poloniei si-a facut aparitia pe scena. Ea impresioneaza atat prin interpretare cat si prin aspectul fizic si imbracamintea foarte sexy.

Ora 22:13 - A inceput oficial finalea si intrarea concurentilor pe scena Eurovision de la Kiev. Primul concurent este cel al Israelului. Romania va intra cu numarul 20 in concurs din 26 de reprezentatii. Pot vota romanii din afara tarii pentru Romania, dar putem si noi, din tara, sa votam pentru ceilalti concurenti care ne plac. Se pot inregistra pana la 20 de voturi de la un singur numar de telefon, iar votul publicului din acest an conteaza doar 50%, o pondere de jumatate avand si un juriu de specialitate din fiecare tara.

Eurovision 2017 - Finala din acest an se desfasoara sambata, 13 mai, cu incepere de la ora 22. Tara noastra este reprezentata de Ilinca si Alex Florea cu piesa Yodel IT!. Daca in semifinale nu am avut niciun fel de emotii pentru duetul care ne reprezinta, astazi va fi ceva mai dificila competitie. In marea finala vor participa 26 de tari, inclusiv Romania, care se vor lupta pentru marele trofeu. Castigatoarea va organiza competitia anul viitor.

Eurovision 2017 reprezinta o revenire pentru Romania in competitia muzicala, dupa ce anul trecut, din cauza unor datorii ale televiziuni nationale reprezentantul nostru nu a mai fost primit in competitie. In acest an, Romania a revenit acolo unde ii este locul, direct in marea finala ce va avea loc la Kiev, dupa ce anul trecut Ucraina a fost tara castigatoare.

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională anuală, la care participă ţările ce deţin statutul de membru activ în cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importantă asociaţie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 şi este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs, până în acest an, au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretată de Mihai Trăistariu.

FINALA EUROVISION 2017. Iată ordinea intrării în concurs la FINALA EUROVISION 2017:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Republica Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaijan

13. Croaţia

14. Australia

Urmează apoi o pauză, iar melodia YODEL IT a românilor Ilinca şi Alex Florea va intra în FINALA EUROVISION 2017 în a doua parte.

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. România

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franţa.

