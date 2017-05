Eurovision 2017. Ce se va întâmpla pe scenă când vor cânta reprezentanții României.Detalii ULUITOARE

Alex Florea, care va reprezenta alături de Ilinca țara noastră la concursul Eurovision 2017, a vorbit despre scenografia momentului celor doi din a doua semifinală a concursului, care va avea loc la Kiev joi seara.

"Elementul cel mai greu de calibrat în show-ul nostru a fost tunul, încă de la primele repetiții în Kiev. Ne-am lovit de o scenă foarte mică, pe rotund, și care, din păcate, nu ne-a permis să facem o mișcare mult mai elastică, explozivă, expansivă și a trebuit să schimbăm scenografia de trei ori. Chiar și la repetiția de ieri, cea cu juriul, am avut foarte mari emoții pentru mișcarea mea", a spus artistul, arată Agerpres.

De asemenea, Alex Florea a vorbit și despre influența organizatorilor asupra spectacolului, din motive de siguranță.

'Organizatorii ne-au oprit mai multe mișcări, pentru siguranță, printre care și aceea în care eu mă urc pe tun în timp ce el se deplasează. A trebuit să regândesc săritura mea și am avut foarte mari emoții, chiar și la repetiția de ieri dimineață. Mă bucură că în show-ul care a contat cel mai mult și unde juriul a punctat a ieșit totul perfect", a spus el.

Alex Florea a adăugat că la repetiția de miercuri, anterioară show-ului pentru juriu, a avut probleme tehnice.

"La repetiția de la ora patru, cea de dinaintea celei cu juriu, am avut probleme cu căștile. Aproape imediat ce am început repetiția mi-au căzut căștile. Aș fi putut să le pun înapoi în ureche, dar m-am temut că se va vedea momentul pe scenă. Așa că am preferat să merg înainte", a afirmat el.