Eurovision 2017 câştigători. Clasament Eurovision 2017: Cum a putut Google prezice câştigătorul

Eurovision 2017 câştigători. Cea mai importantă competiţie muzicală din Europa şi-a desemnat sâmbătă seara câştigătorul: Reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, este marele fericit după ce a fost cel mai apreciat artist din FINALA EUROVISION 2017, piesa sa Amar Pelos Dois fiind câştigătoarea EUROVISON. Pe locul 2 s-a situat Bulgaria, iar pe locul 3 - Republica Moldova. România, care ocupa un loc mediocru după votul juriului, a urcat până pe locul 7 după votul publicului. Google a reuşit în acest an o performanţă extraordinară: chiar înainte de semifinale, motorul de căutare a prezis ca Portugalia va câştiga EUROVISION 2017. Astfel, la începutul acestei săptămâni, Google anunţat: Conform căutărilor pe Google, reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral, cu piesa „Amar Pelos Dois”, ar urma să câștige concursul din această seară. Realitatea.net vă oferă CLASAMENTUL FINAL al EUROVISION 2017.

Mesajul lui Salvador Sobral la înmânarea trofeului Eurovision 2017: „Trăim intr-o lume in care muzica e ca la fast food. Am câştigat pentru că eu cânt altfel de muzică. Să aducem înapoi muzica de calitate!”

Eurovision 2017 câştigători. Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria - reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" - 615 puncte, şi Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" - 374 puncte.

Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea s-au clasat pe poziția a șaptea, piesa "Yodel It!" obținând cel de-al cincilea punctaj dat de publicul votant.

Clasament Eurovision 2017. La această ediție, voturile juriilor naționale au fost comunicate prin transmisiunile din cele 42 de țări votante, iar punctajul obținut din televot a fost adăugat ulterior, punând în evidență diferențele dintre notele juriului și cele date de public.

UPDATE 2.00: Salvador Sobral a cântat alături de sora sa piesa câștigătoare. Iată, mai jos, clasamentul:

UPDATE 1.36: Portugalia a câștigat FINALA EUROVISION 2017, prin Salvador Sobral, cu 758 de puncte.

Podiumul Eurovision este completat de Bulgaria — reprezentată de Kristian Kostov, cu "Beautiful Mess" — 615 puncte, și Republica Moldova, reprezentată de Sunstroke Project, cu "Hey Mamma" — 374 puncte.

România a terminat pe locul 7, cu 282 de puncte, mulțumită votului publicului care a ajutat-o să urce masiv în clasament.

Iată piesa câștigătoare, cântată de Salvador Sobral:

UPDATE 1.30: România a urcat momentan pe locul 4 după votul publicului.

UPDATE 1.25: După votul juriului, România se află pe locul 15, podiului rămâne: 1. Portugalia 2. Bulgaria 3. Suedia.

UPDATE 1.15: Votul juriului (care nu s-a terminat încă) pare a fi stabilit acest podium: 1. Portugalia 2. Bulgaria 3. Suedia. România se află undeva în jurul locului 13.

UPDATE 1.00: Republica Moldova a acordat României 12 puncte

UPDATE 00.51: România a primit 10 puncte din Muntenegru, în vreme ce Portugalia își consolidează primul loc, iar Bulgaria se apropie de pe locul 2.

UPDATE 00.48: România a primit primele puncte - 3 din Azerbaidjan, iar Portugalia s-a instalat confortabil pe primul loc.

UPDATE 00.45: STOP VOT! Urmează să aflăm împărțirea voturilor. Se începe cu votul juriului.

UPDATE 00.07: A început votul. Se poate vota prin SMS sau prin aplicația Eurovision, la numerele care au apărut pe ecran.

Evident, nu se poate vota pentru propria țară. Însă așa cum știm, diaspora românească votează masiv pentru România.

De notat: maratonul EUROVISION a intrat deja în ziua de duminică!

UPDATE 00.02: Ultima piesă din această seară este cea a Franței. Alma, cu piesa Requiem.

UPDATE 23 58: A intrat și reprezentantul Bulgariei, foarte tânărul Kristian Kostov, cu piesa Beautiful Mess.

UPDATE 23.54: Cântă reprezentantul Suediei Robin Bengtsson cu piesa I Can't Go On.

UPDATE 23.50: A intrat acum pe scenă tânăra Blanche (are doar 17 ani), din Belgia, cu piesa City Lights.

UPDATE 23.45: Reprezentanții țării gazdă, trup de rock O.Torvald, cântă acum piesa Time.

UPDATE 23.40: A intrat pe scenă reprezentanta Germaniei, Levina, cu piesa Perfect Life.

UPDATE 23.36: Au intrat Ilinca si Alex. Emoții pentru milioane de români. Melodia s-a terminat în aplauzele publicului, iar Alex a sărutat-o pe obraz pe Ilinca.

UPDATE 23: 35. Urmează Cipru: Hovig Gravity

Pe locul 18, urcă pe scena din marea finală EUROVISION Marea Britanie, cu Lucie Jones - Never Give Up On You.

UPDATE 23:25. Norvegia: JOWST - Grab The Moment UPDATE

23.20. Melodia Spaniei, Do It For Your Lover, a început acum. Această ţară este reprezentată la Eurovision 2017 de Manel Navarro.

UPDATE 23:17. Grecia are în acest an o melodie interesantă: This is Love, interprezată de Demy.

UPDATE 23:07. Urmează Australia, cu Isaiah - Don't Come Easy

UPDATE 23:03. Să acultăm melodia Croaţiei: My Friend, interpretată de Jacques Houdek

UPDATE 22:58. A 12-a ţară la Eurovision 2017: Azerbaijan, cu Dihaj - Skeletons.

UPDATE 22:53. Portugalia este altă ţară favorită în 2017, la Eurovision: Salvador Sobral - Amar Pelos Dois.

UPDATE 22:50. A zecea ţară pe scena Eurovision este Danemarca. Haideţi să acultăm Anja - Where I Am.

UPDATE 22: 45. Până acum un cântat 9 ţări la marea finală a Eurovision 2017. Urmează una dintre favoritele competiţiei EUROVISION din 2017 - Italia, cu Occidentali's Karma interprezentă de Francesco Gabbani

UPDATE 22: 42. Ungaria participă acum la Eurovision cu Joci - Pápai Origo. Melodia Ungaria este mai neconvenţională, nu se încadrează în stilul deja consacrat al competiţiei EUROVISION.

UPDATE 22: 37. Moldova urcă pe scena EUROVSION 2017. Să ascultăm Sunstroke Project - Hey MammaUPDATE 22: 32. Urmează Olanda cu OG3NE - Lights and Shadows.

UPDATE 22:28. Să ascutăm melodia Armeniei: Artsvik - Fly With Me

UPDATE 22:24. Cel de-al patrulea artist vine din Austria: Nathan Trent, cu melodia Running On Air.

UPDATE 22:21. Cea de-a treia ţara care urmă pe scena Eurovision este Belarus: Naviband - Story of My Life.

UPDATE 22:17. Urmează Polonia, cu melodia Flashlight, interpretată de Kasia Moś.

UPDATE 22:12. Prima melodie care intră în concurs este cea a Israelului: IMRI - I Feel Alive.

UPDATE 22:08. Reprezentanţii României, Ilinca şi Alex Florea, au fost prezentaţi publicului.

UPDATE 22:00. Competiţia muzicală a anului în Europa, EUROVISION 2017, a început. Prima ţara care va intra pe scenă este Israel. Urmăreşte LIVE pe REALITATEA.net EUROVISION-ul 2017! Spectacol impresionat de lumini la începutul concursului muzical EUROVISION 2017. Prezentatorul concursului prezintă ţările şi artiştii în ordinea în care vor intra pe scenă. România este pe locul 20, iar Moldova pe 7.

Eurovision 2017 câştigători. Iată care este şi ordinea intrării în concursul Eurovision 2017, din această seară:

1. Israel

2. Polonia

3. Belarus

4. Austria

5. Armenia

6. Olanda

7. Moldova

8. Ungaria

9. Italia

10. Danemarca

11. Portugalia

12. Azerbaidjan

13. Croatia

14. Australia

15. Grecia

16. Spania

17. Norvegia

18. Marea Britanie

19. Cipru

20. Romania

21. Germania

22. Ucraina

23. Belgia

24. Suedia

25. Bulgaria

26. Franta

Clasament Eurovision 2017. Eurovision este o competiţie muzicală internaţională anuală, la care participă ţările ce deţin statutul de membru activ în cadrul European Broadcasting Union (EBU), cea mai importantă asociaţie a posturilor publice de televiziune din Europa. Concursul a fost transmis în fiecare an de la inaugurarea sa în 1956 şi este unul dintre cele mai longevive programe de televiziune din lume.

Eurovision 2017 câştigători. Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs, până în acest an, au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006). Melodia românească cu cel mai mare punctaj obţinut în finala Eurovision (172 de puncte) este ”Tornero”, interpretată de Mihai Trăistariu.

Clasament Eurovision 2017. Piesa „Yodel it!” a primit 10.377 de voturi de la publicul român în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Mihai Alexandru, pe versurile textierei Alexandra Niculae, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori.

Eurovision 2017 câştigători. România s-a calificat în finala Eurovision 2017, după o prestație foarte bună în semifinala care a avut loc joi, 9 mai. Reprezentanții României, Ilinca și Alex Florea, sper să facă o figură frumoasă și sâmbătă, în condițiile în care la casele de pariuri sunt printre favoriți.

Eurovision 2017 câştigători. Cât de sus va „yodeli” România în Finala Eurovision 2017?

Eurovision 2017 câştigători. Sâmbătă seara, în direct şi în exclusivitate la TVR, românii vor afla câstigătorii Finalei Eurovision Song Contest 2017. Începând cu ora 22.00, vom trăi emoţiile celei mai mari competiţii muzicale europene si îi vom susţine pe Ilinca şi Alex Florea, reprezentantii României în concurs, în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online pe TVR+.

Clasament Eurovision 2017. România va intra în Marea Finală în a doua parte a show-ului, de pe poziţia 20.

„Voi da totul pe scenă, pentru ca România să strălucească la Eurovision. Parcă ieri făceam primele repetiţii cu Ilinca pentru Selecţia Naţională, chiar dacă, de atunci şi până astăzi am străbătut, alături de Ilinca, un drum greu, dar frumos, de la Bucureşti până la Kiev. Este un moment unic în cariera oricărui artist şi mă bucur de fiecare clipă petrecută în concurs”, mărturiseşte Alex Florea, înainte de Marea Finală.

Eurovision 2017 câştigători. „Îmi doresc să facem un show perfect, pentru ca momentul nostru să rămână în memoria fanilor. Dedic prestaţia noastră din Marea Finală publicului minunat, care ne-a susţinut de-a lungul concursului”, a declarat Ilinca.

Clasament Eurovision 2017. Punctajele cumulate – acordate de juriu și de telespectatorii din țară -, vor fi dezvăluite în ordine alfabetică de reprezentanţii celor 42 de ţări înscrise la actuala ediţie a Eurovision – punctele României vor fi anunţate de vedeta TVR Sonia Argint Ionescu.

Eurovision 2017 câştigători. Finala Eurovision va fi comentată din studio, pentru telespectatorii TVR, de Liana Stanciu şi Radu Andrei Tudor.

Eurovision 2017 câştigători. Ilinca şi Alex Florea, printre favoritii Finalei

Eurovision 2017 câştigători. Ilinca şi Alex Florea formeaza cel mai îndrăgit duo de la Eurovision 2017, conform unui sondaj wiwibloggs.com. Perechea din România ce a dus yodel-ul la Eurovision a obţinut mai multe voturi decât echipa Estoniei, care s-a clasat pe locul al doilea. Chimia dintre Ilinca şi Alex se traduce bine pe scenă, cei doi reuşind să aducă în faţa publicului o expozie de energie.

Eurovision 2017 câştigători. România are o cotă bună şi la casele de pariuri, unde melodia „Yodel It!” se află pe a șaptea pozitie, după Portugalia, Italia, Bulgaria, Belgia, Suedia şi Marea Britanie.

Clasament Eurovision 2017. În preziua Finalei, reprezentanții celor 26 de tări calificate in ultimul act al concursului au sustinut spectacolul pentru juriu. La fel ca show-urile care au precedat semifinalele pentru public, recitalul nu a fost transmis în direct. Spectacolul va contribui, însă, la fel de mult, în calculele clasamentului final, deoarece a fost votat de juriile de specialitate din cele 42 de țări. Votul lor contează în proporție de 50%, la fel ca cel al publicului.

Clasament Eurovision 2017. „Am avut emoţii si pentru această seară, când am susţinut spectacolul în faţa juriului. Suntem convinşi că ne vom clasa pe un loc bun şi am încredere în vocea mea, pentru că am avut ocazia să mă antrenez aici în fiecare zi, cu profesoara Cristina Manoliu”, a dezvaluit Ilinca la finalul show-ului. „Am reusit, din nou, să facem un show impecabil, iar acest lucru ne dă încredere înaintea celui mai important moment al concursului”, a punctat Alex, în culisele scenei de la Kiev.

Eurovision 2017 câştigători. Marele favorit la casele de pariuri era ieri reprezentantul Italiei, Francesco Gabbani, care a impresionat cu piesa "Occidentali's Karma", notează mirror.co.uk. Însă portughezul Salvador Sobral l-ar fi depăşit la limită, potrivit wiwibloggs.com. Lupta este aşadar una foarte strânsă.

Cântecul lui Gabbani a devenit deja un hit în Italia şi a atins 50 de milioane de vizualizări pe YouTube.

Clasament Eurovision 2017. "Ce mă face să mă simt cel mai mândru este faptul că-mi pot reprezenta ţara în faţa Europei", a declarat Gabbani. Cred total în calitatea "Made in Italy" şi voi face tot posibilul să fiu un valoros ambasador al ţării mele", a adăugat concurentul.

EUROVISION 2017. Acuzaţii de plagiat

Acuzații de plagiat pentru piesa României de la Eurovision. Conform unei echipe de vloggeri din Rusia, melodia ,,Yodel It", interpretată de Ilinca şi Alex Florea, seamănă cu piesa ,,Hall of Fame", cântată de o trupă irlandeză. Finala Eurovision în care s-a calificat şi echipa României are loc în această seară la Kiev.

Eurovision 2017 câştigători. O echipă de vloggeri din Rusia a alcătuit un top cu şapte piese înscrise în competiţia Eurovision care sunt catalogate drept plagiate, se arată pe click.ro. În acest top se află și melodia ,,Yodel It" interpretată de Ilinca şi Alex Florea. Ruşii susţin că seamănă cu piesa ,,Hall of Fame", cântată de cei de The Script, în colaborare cu Will.I.am.

Clasament Eurovision 2017. Cu toate acestea, cei doi români şi-au propus să aducă trofeul Eurovision acasă. În urma primei semifinale a Eurovision s-au calificat în ultima etapă a competiţiei alte zece ţări: Moldova, Azerbaidjan, Grecia, Suedia, Portugalia, Polonia, Armenia, Australia, Cipru şi Belgia. Pe lângă acestea, Franţa, Germania, Spania, Marea Britanie şi Italia sunt calificate, alături de ţara gazdă, Ucraina, direct în finală.

Eurovision 2017 câştigători. Ilinca şi Alex Florea vor cânta în Marea Finală Eurovision Song Contest! Reprezentanţii României au trecut cu bine de semifinala din aceasta seară,transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVRi şi online pe www.tvrplus.ro.

Clasament Eurovision 2017. „Ce a fost mai uşor a trecut. Greul abia acum începe, căci presiunea finalei şi sprijinul fanilor ne obligă să facem o figură frumoasă în Marea Finală”, sunt cuvintele lui Alex Florea, după anunţarea rezultatelor semifinalei. „Mă simt extraordinar. Am reuşit să ne calificăm în Finală, unde vom fi câştigători, indiferent de locul pe care ne vom clasa. Important este să cântăm cel puţin la fel de bine cum am făcut-o în această seară, pentru a nu-i dezamăgi pe cei care ne-au susţinut pe parcursul acestei călătorii minunate”, a declarat Ilinca la finalul spectacolului.

Eurovision 2017 câştigători. Finaliştii Eurovision 2017

In aceasta seară, artişti din 10 ţări, din totalul celor 18 participante la a doua semifinală, s-au calificat pentru Finala din 13 mai. Alături de Ilinca şi Alex Florea, în Marea Finală vor merge reprezentanţii Bulgariei, Croatiei, Ungariei, Danemarcei, Norvegiei, Olandei, Austriei, Israel şi Belarus, dar şi cei ai Suediei, Australiei, Belgiei, Azerbaidjanului, Portugaliei, Greciei, Moldovei, Cipru, Armeniei si Poloniei, calificaţi după semifinala din 9 mai. Ţările „Big Five” – Italia, Marea Britanie, Spania, Franţa, Germania – şi ţara gazdă, Ucraina, sunt direct calificate în ultima fază a concursului.

Eurovision 2017 câştigători. Ca şi cele două semifinale, Finala Eurovision 2017 va fi transmisă în direct la TVR 1, TVR HD, TVR Internaţional şi online, pe TVR+, sâmbătă, 13 mai, începând cu ora 22.00.

Clasament Eurovision 2017. La conferinţa de presă ce a urmat anunţării finaliştilor, artiştii au tras la sorţi şi ordinea de intrare în concurs. Astfel, România va intra în cea de-a doua parte a Finalei, iar producatorii show-ului au stabilit ordinea de intrare in concurs – Ilinca şi Alex Florea vor intra de pe pozitia 20.

Eurovision 2017 câştigători. În această seară, pentru Ilinca şi Alex Florea au votat fanii din cele 18 ţări repartizate în a doua semifinală (cu excepţia celor care locuiesc în România) – Serbia, Austria, Macedonia, Malta, Olanda, Ungaria, Danemarca, Irlanda, San Marino, Croaţia, Norvegia, Elveţia, Belarus, Bulgaria, Lituania, Estonia si Israel – şi cei din Ucraina, Franţa şi Germania, ţări calificate direct în Finala din 13 mai.

Clasament Eurovision 2017. Cum se votează la EUROVISION 2017

Eurovision 2017 câştigători. Votarea la Eurovision Song Contest s-a transformat radical. În trecut, rezultatele juriilor de specialitate și ale telespectatorilor au fost prezentate ca fiind un rezultat „combinat”, fiecare având pondere de 50% din scorul final. Începând de anul acesta, juriile de specialitate și telespectatorii care votează din fiecare țară vor acorda fiecare un set de puncte de 1 la 8, 10 și 12. Asta va însemna că și primele 10 țări din top vor primi puncte și de la juriu, dar și de la televot aducând un plus de „spectacol” sutelor de milioane de telespectatori din Europa și nu numai.

Eurovision 2017 câştigători. Clasament Eurovision 2017. Cum funcționează votul la Eurovision 2017?

Clasament Eurovision 2017. După ce telespectatorii au votat prin telefon, SMS sau folosind aplicația oficială, fiecare purtător de cuvânt național din cele 43 de țări participante va fi chemat să prezinte punctajele juriului lor specializat. După prezentarea punctajului primit de la juriu, punctele din televot ale fiecărei țări participante vor fi combinate, și va fi realizat un punctaj pentru fiecare piesă. Aceste rezultate vor fi anunțate de gazdă, începând cu țara care a obținut cel mai mic punctaj de la public și terminând cu țara care a obținut cel mai mare număr de puncte, construindu-se astfel drumul spre un punct culminant garantat așteptat cu emoție de telespectatori.

Eurovision 2017 câştigători. Pentru cei care doresc să afle cum a votat țara lor vor fi disponibile după show pe eurovision.tv punctajele din televot și cele ale juriului pentru fiecare țară participantă.