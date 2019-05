Europarlamentare 2019. Primul român din lume care a votat. "1-0 împotriva hoției!"

Euroarlamentare 2019. Primul român din lume care a votat. "1-0 împotriva hoției!"

Alegeri europarlamentare 2019. Votul pentru alegerile europarlamentare a inceput in Noua Zeelanda, acolo unde sectiile de vot s-au deschis la ora 22:00, ora Romaniei.

Dan Coroian-Vlad este, din nou, primul roman care a votat la alegeri, dupa ce a facut acest lucru si in urma cu patru ani si jumatate, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale.



"1-0 impotriva hotiei!







Acum 4 ani, la alegerile prezidentiale, ma gaseam in aceeasi locatie si aceeasi postura, de-a fi primul care isi da votul. Atunci, cu maxima disperare imi aratam degetul mijlociu aceleiasi grupari mafiote deghizate in partid politic, care paraziteaza, pana la blocaj, tara. Ei bine, aparent nu s-a schimbat nimic, sau mai rau: am ignorat ultimele alegeri parlamentare si o parte dintre noi ne-am lasat amagiti de un discurs populist, utopic, ce masca interese proprii. Am ajuns din nou condusi de hoti si de tampiti, dar diferenta e ca, acum, avem cu cine vota, avem speranta ca buboiul se sparge si cumva, incet, asezat, iesim din marasm. Si vom ajunge departe. Imi pun speranta in voturile care vor urma, sunt convins ca putem schimba multe, alaturi de oameni politici noi, educati, onesti. Sper ca intr-o buna zi sa ma pot intoarce acasa, la Cluj, fara regrete.



Hai ca se poate!", a scris pe Facebook Dan Coroian-Vlad, care a votat in Auckland.





Potrivit MAE, votul in cadrul celor 441 de sectii organizate in strainatate se va desfasura pe durata a 33 de ore, in intervalul sambata, ora 22.00, ora Romaniei - luni, ora 7.00, ora Romaniei, cand se vor inchide sectiile de votare de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii.