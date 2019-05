Europarlamentare 2019 - Ce mesaj a avut Gabriel Oprea după vot

Gabriel Oprea

Preşedintele UNPR, Gabriel Oprea, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că a votat pentru viitorul României, pentru ca ţara să se schimbe în bine.

"Am votat pentru viitorul României. Am votat pentru progresul României şi am votat să schimbăm România în bine. Trebuie să trimitem în Parlamentul European oameni patrioţi, în sensul că ne mai certăm acasă în familie, în politică, dar cred că la nivelul ţării când trimiţi o echipă din România trebuie să se bată pentru ţara asta. E un paradox. Uitaţi, datorită destinului, România e în Uniunea Europeană, e în NATO, conduce Europa, (...) politic vorbesc, timp de şase luni. Acolo unde sunt bani, avem o româncă şi, din păcate, cred că şi din cauza acestor dispute politice, nu reuşim să accesăm mai mulţi bani pentru ţară", a spus Oprea.