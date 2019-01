Europarlamentar ALDE, atac furibund la adresa lui Juncker

Europarlamentarul ALDE Renate Weber a scris miercuri, pe Facebook, că președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, „face jocuri” electorale atunci când afirmă că are rezerve privind pregătirea României pentru preluarea președinției Consiliului UE.

„Donald Tusk, presedintele Consiliului European are incredere in Romania si a scris pe twitter urmatoarele: “An Nou fericit! Urez Romaniei tot ce e mai bun cu prilejul primei presedintii a UE. Sunt sigur ca veti face treaba buna si astept cu nerabdare sa lucrez cu voi” (“Happy New Year! I wish Romania all the best with your first EU presidency. I am confident you will deliver and look forward to working with you”.

Un mesaj care, asa cum remarca si site-ul Politico.eu, e diferit de cel al lui Jean-Claude Junker, presedintele Comisiei Europene, care si-a exprimat rezervele in raport cu cat de pregatita e Romania sa conduca UE. In care din cei doi sa avem mai multa incredere privind gandurile sincere fata de Romania?

As spune ca e suficient sa citim mesajul transmis pe twitter de catre ambasadorul Lars Danielsson, reprezentantul permanet al Suediei la Uniunea Europeana: “As vrea sa sugerez cu umilinta macar sa dam Romaniei sansa de a incepe presedintia inainte de a judeca, de a evalua, cat e de capabila. In ceea ce priveste echipa romaneasca din Bruxelles sunt sigur ca vor face o treaba excelenta” (“May I humbly suggest that we at least give RO a chance to start its presidency before we judge their capability. As far as the RO- team in Bruxelles are concerned, I am sure they will do great!”)

Asadar, neintrebat de nimeni, ambasadorul suedez a simtit nevoia sa reactioneze la o declaratie nedreapta a lui Junker. E limpede pentru toata lumea deja ca presedintele CE face jocuri cu ochii la alegerile europene care urmeaza. Pentru mine e clar ca Donald Tusk este cel in care pot avea incredere. Nu e prima data cand are curajul de a exprima pozitii corecte, chiar daca ii deranjeaza pe cei care gandesc numai prin prisma interesului personal sau de partid”, a scris europarlamentarul ALDE.