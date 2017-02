Eugen Tomac acuză o majoritate PSD-PNL, în Parlament: "Mimează interesul faţă de cetăţeni"

Liderul deputatilor PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, dupa ce Plenul Camerei Deputatilor a respins un proiect de lege al PMP privind reducerea numarului de parlamentari la 300, ca in Parlament "s-a format o majoritate care doar mimeaza interesul fata de cetateni", in conditiile in care PNL si PSD au votat impotriva initiativei legislative a PMP. Tomac a catalogat votul de respingere al proiectului ca fiind "o lovitura data democratiei si o palma data poporului roman", scrie hotnews.ro.

"Am asistat astazi in parlament la o lovitura teribila data democratiei de catre partidele surde si complet straine de interesele romanilor. Din 2009 pana in prezent, am luptat pentru a pune in aplicare decizia referendumului privind reducerea numarului de parlamentari la 300. PMP a propus o initiatia legislativa in parlament prin care am cerut ca numarul parlamentari sa fie redus la 300.

Constantam, astazi, ca atat PSD, cat si PNL, au votat impotriva acestei initiative. Regretam ca doar doua partide au inteles mesajul pe care l-au transmis romanii. Cei peste 9.500.000 de romani care au iesit la referendumul din 2009 si au votat pentru reducerea numarului de parlamentari.

Este regretabil ca s-a creat in parlament o majoritate care doar mimeaza interesul fata de cetateni, intr-o perioada in care observam ca exista din ce in ce mai multa tensiune in societate.", a declarat, marti, Eugen Tomac, in Parlament.