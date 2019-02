Eugen Teodorovici, replică pentru Tăriceanu

Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a declarat, duminică seara, că este normal să existe opinii diferite în Coaliția de guvernare, deoarece sunt partide cu orientări diferite, îl respectă pe Călin Popescu-Tăriceanu și va ține cont de opinia acestuia.

„Eu nu am spus declarația mea decât faptul că deciziile mari se discută în Coaliție. Nu am spus că am discutat sau nu. (...) Am să țin cont de sfatul domnului președinte Tăriceanu, dar pe zona de energie sau administrație ar trebui să se țină cont și de experiența pe care o am. (...) Important este cu ce ies cele două părți, PSD-ALDE. Este bine să fie puncte de vedere diferite. (...) Discuții înainte și după (adoptarea OUG n.r. 114/2018 - n.red.), pot să aibă loc. (...) Suntem un partid de stânga cu unul de dreapta. E normal să fie opinii diferite”, a afirmat, duminică seara, Eugen Teodorovici, într-o emisiune la Antena 3.

Ministrul Finanțelor a reamintit că Tărcieanu l-a numit secretar de stat în MFP, în 2007, fiind unul dintre artizanii carierei sale politice și profesionale. „Am un respect deosebit”, a adăugat Teodorovici.

Oficialul de la Finanțe a mai spus că se fac presiuni din mai multe direcții pentru modificare OUG n.r.114/2018.

„Nu. În Coaliție nu este niciun fel de tensiune. (...) Am lucrat foarte bine și în Parlament (cu ALDE - n.red.). Cu cine a fost deschis să lucreze s-a lucrat foarte bine”, a mai spus Teodorovici.