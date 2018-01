Eugen Teodorovici, ministru desemnat la Finanțe, despre Formularul 600. Ce va face

Eugen Teodorovici, care a fost nominalizat vineri pentru sefia Ministerului Finantelor, a declarat ca va exista "o prelugire de termen" in ceea ce priveste depunerea Declaratiei 600.

"O sa fie o prelugire de termen. Intre timp in care gasim solutia ideala pentru ca toata lumea sa fie multumita", a spus Teodorovici, la iesirea din sediul PSD. Liviu Dragnea declarase recent ca guvernul Dancila, in prima sedinta, va emite o ordonanta de urgenta pentru amanarea pana pe 31 martie a termenului in care poate fi depusa Declaratia 600.