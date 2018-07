Ministrul Teodorovici, decizie șoc în scandalul comentariilor injurioase de pe Facebook

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor, a declarat că nu își cere scuze după ce pe contul lui de Facebook au fost publicate comentarii ofensatoare la adresa oamenilor, dar a anunțat că a luat o măsură: l-a concediat pe cel care se ocupa de pagina sa de Facebook.

Eugen Teodorovici le-a răspuns și celor care, în trecut, l-au numit “ministru discotecar", atribuindu-i imaginea unui "ușuratic iresponsabil".

"Cred că este cazul să se oprească aici această şaradă a lipsei de bun simţ şi a vocabularului suburban. Nu intenţionez să-mi cer scuze pentru ceva ce nu-mi aparţine şi pentru care nu am decât vina de a fi creditat cu încredere un colaborator care s-a oferit pro-bono să gestioneze pagina de Facebook.

Nu a mai contat că el poate fi autorul unor astfel de mesaje la limita bunului simţ sau că a fost vinovat de utilizarea parolei de acces la contul de Facebook fără a-şi lua nici măcar cele mai elementare măsuri de protejare a acesteia, colaborarea noastră s-a încheiat.

Îmi asum întreaga responsabilitate cu privire la faptul că, poate nu întotdeauna şi este evident că nu suficient de des, am găsit timpul necesar să analizez cu atenţie conţinutul paginii de Facebook. Fără a reprezenta o scuză, vă asigur că un astfel de vocabular nu doar că nu mă reprezintă, dar nu-l caracterizează pe niciunul dintre colegii mei, indiferent de domeniul pe care îl are în competenţă.

Când am fost învestit în funcția de ministru, am luat hotărârea de a-mi păstra contul personal de Facebook, pentru că am vrut să rămân în contact cu cei cărora le datorez în primul rând alegerea ca senator şi, implicit, numirea în funcţia de ministru.

Îndrăznesc să cred că cei care mă cunosc, cei care m-au criticat de-a lungul timpului şi cărora le-am mulţumit pentru efortul de a aduce argumente împotriva ideilor mele, dar şi cei care m-au apreciat şi mă apreciază, sunt conştienţi că nu mă caracterizează utilizarea unui astfel de vocabular.

Vreau să subliniez, cu această ocazie, că încercări de discreditare a mea au mai existat şi, cu siguranţă, cu toţii vă amintiţi de celebra expresie care a încercat să-mi atribuie imaginea unui uşuratic iresponsabil, numindu-mă “ministru discotecar”. Nu am reacţionat aşa cum se aşteptau autorii acesteia, ba chiar dimpotrivă, am recunoscut şi îmi asum şi în prezent că, în măsura în care timpul îmi permite (din păcate, din ce in ce mai puțin), am preocupări fireşti ale oricărui om normal, inclusiv legate de locurile de relaxare.

Înţeleg să mă opresc aici şi să continuăm inclusiv pe Facebook, aşa cum am mai afirmat şi cu alte ocazii, să impunem forţa argumentelor şi, nicidecum, să ne lăsăm pradă urii viscerale care tinde să impună argumentul forţei, fie el şi numai de limbaj, cum este în cazul de faţă" este mesajul postat pe pagina de Facebook a lui Eugen Orlando Teodorovici.

De la ce a plecat totul?

Pe pagina de Facebook a lui Eugen Orlando Teodorovici au fost postate, recent, mai multe mesaje insultătoare la adresa cetățenilor.

"Cred că ai tăi te-au făcut la nevoie și sigur le-a părut rău. Sincer, cu fața asta de..nici nu știu ce termen să folosesc pentru unul făcut din.." a fost doar unul dintre raspunsurile postate pe contul ministrului Finanțelor, ca răspuns la o postare din 4 iulie.

