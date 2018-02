Teodorovici: Rezolvăm situația mamelor și a bolnavilor. Nimeni nu pierde calitatea de asigurat

Eugen Teodorovici, ministru al finanțelor, a vorbit la Realitatea TV, în cadrul emisiunii Talk News, despre situația actuală din justiție, dar și cum va rezolva problema asigurărilor de sănătate și impozitarea veniturilor. Cât despre varianta finală a formularului 600, ministrul spune că la începutului lunii martie va fi dat un act normativ.

Întrebat despre situația din justiție, Eugen Teodorovici consideră că: Lucrurile trebuie schimbate și tranșate cum trebuie. Îmi doresc o reformă în tot ce înseamnă în zona de bun simț. În viață cine greșește trebuie să și plătească, mai ales când ești numit nu și ales. Nu am cunoștințe să am dosar la DNA. Cu doamna Gârbovan nu ne-am întâlnit, nu am discutat absolut deloc. Nu există probe în acest sens.

Formularul 600: explicațiile ministrului de finanțe

Astăzi, un salariat plătește contribuție la cât câștigă. La PFA se plătește la suma minimă, la 1900, chiar dacă veniturile sunt mult mai mari. Este corect așa?

Obligația de completare a formularului 600 este la un venit de peste 1900 lei.

Formularul 600, în situația finală, va fi prezentat public, săptămâna viitoare, sper. Ca în prima lunii martie să avem un act normativ. Doamna Dăncilă a spus clar că simplificăm. Pe această zonă ANAF, din cele 5 formulare va rămâne 1: comasăm. Se va merge pe estimare, fiecare contribuabil poate să estimeze, să ajusteze venitul. Cei care au depus formular, nu mai depun decât dacă suma este mai mare. Nu își pierde nimeni calitatea de asigurat. Suntem în termen de 90 de zile și nimeni nu pierde calitatea de asigurat la sănătate.

Declarația va fi vizavi de ce estimează este data și nu plata.

Eugen Teodorovici explică Legea salarizării unitare

Au fost mereu nemulțumiți în sistem și trebuia făcută o lege clară și așezată pe mai mulți ani. Astăzi, avem o lege a salarizării, un document complex. Sunt sincope, dar cazurile sunt mici, sub 3 la sută. Punctual, am început să rezolvăm aceste situații: vorbesc de mame, bolnavi de cancer și bolnavi să fie reglementate ca nimeni să nu piardă față de ceea ce a avut anul trecut.

În 2015, la 18 miliarde de lei era deficitul de pensii. Astăzi cu transferul contribuțiilor, deficitul scade la 7 miliarde de lei.

Ultima ordonanță, nr 3, asta a și făcut să nu se scadă salariile. Înainte de lege, angajatorul era obligat să transfere contribuțiile.

Ordonanța de săptămâna trecută face ca fiecare să plătească cât câștige, iar diferența până la 1900 o plătește angajatorul.

Dacă nu luam această măsură, angajatul venea cu bani de acasă, angajatorul rămânea fără salariați.