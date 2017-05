Eşti fan Britney Spears? O colecţionară scoate la vânzare cele mai celebre ţinute ale cântăreţei

Costumele senzuale purtate de vedeta americană a muzicii pop Britney Spears pe scenă în concerte sau în videoclipurile sale au un mare succes pe internet, relatează ziarul spaniol ABC, potrivit Agerpres.

Aşteptările colecţionarei, o mare admiratoare a cântăreţei, care a postat oferta pe site-ul de vânzări online eBay, sunt de a strânge un milion de dolari din vânzarea acestor ţinute de scenă.

Este vorba de o colecţie care include în total 7 modele pe care artista le-a purtat în câteva din celebrele sale videoclipuri.

Piesa vedetă a colecţiei este ţinuta pe care Britney Spears a purtat-o în 2001, la gala MTV Music Awards.

Este scoasă la vânzare şi ţinuta pe care artista a purtat-o în timpul recitalului susţinut în pauza Super Bowl într-un spectacol alături de trupa Aerosmith.

Tot pe eBay pot fi găsite şi costumele purtate de Spears în videoclipurile unor piese celebre, precum "Overprotected", "I'm A Slave 4You", sau "Me Against the Music", interpretată împreună cu Madonna.

Oferta postată pe eBay se încheie la sfârşitul săptămânii, iar vânzările se ridică deocamdată la 33.000 de dolari.

Cel puţin până acum, ambiţiosul obiectiv al colecţionarei americane de a strânge un milion de dolari pare greu de atins.