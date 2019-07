Escrocherie la Bacău. În câteva minute rămâneţi fără bani şi cu promisiunea unei cariere în modeling

O escrocherie care a prins în alte judeţe a ajuns şi în Bacău. Persoane bine îmbrăcate, care la prima vedere nu stârnesc suspiciuni, acostează tinere sau părinţi (de regulă mame), cărora le promit o carieră în modelling pentru ele sau copiii lor.

Modul de operare este unul clasic. Intră în vorbă, fac complimente, aruncă în ochi nişte sume fabuloase ce s-ar putea câştiga din cariera de fotomodel sau din reclame pentru articole de copii. Totul însă în schimbul unei “mici” taxe de înscriere, bani ce vor fi recuperaţi înzecit, aşa cum îţi promit ei. Experţi în manipulare, te vor lăsa cu portofelul gol, asta dacă nu te trezeşti la timp la realitate. Printr-o experienţă asemănătoare a trecut sâmbătă o băcăuancă, care nu a dat însă curs provocării şi apoi şi-a postat păţania pe pagina de Facebook. Au urmat zeci de comentarii cu persoane din Bacău care s-au aflat în situaţii similare. Câteva au depus deja plângere la Poliţie. “Astăzi la ora 9:30 mergeam la autogară să pun un pachet cu fetița mea de 1 an și 3 luni, iar in faţă la Luca era un bărbat care mi-a oferit ca fetița mea să joace în reclame „hăinuțe, scutece, etc”. Am făcut cunoștință mi-a explicat despre ce e vorba și mi-a zis că nu durează decât un minut să mergem la colega lui care selectează copiii să o vadă și ea ( p.s nu știu unde era acea doamnă sau unde vroia să mă ducă) eu având și pachetul și deja eram în întârziere am plecat lăsându-l vorbind…. Ce părere aveţi? Pe mine m-a speriat și era foarte dubios.. ”, spune Andreea Hanganu pe pagina de Facebook. Imediat, zeci de internauţi au adăugat comentarii la postarea Andreei. “Și ieri erau, m-au acostat și pe mine, cică firmă străină ce promovează produse de make-up și îmbrăcăminte de la nu știu ce branduri. 140 de lei taxa de înscriere la firma lor , în schimbul unei „cariere” de model. 140 de ani să aștepte și ei până o să le dea cineva bani. Niște escroci care nu au ce face cu timpul lor liber … ”

“Victimă vie EU, am dat 400 lei și au dispărut… Am fost la poliție, deoarece dumnealor m-au contactat să dau o declarație și văd că încă se practică. Aveți grijă că o luați că mine!!! ”

“Sunt mulți. Pe mine m-a oprit la Teatrul Bacovia în centru”.

