Esca şi Berecleanu au plecat împreună din țară

Andreea Esca şi Andreea Berecleanu au plecat la New York, acolo unde vor participa la lansarea oficială a celebrului calendar Pirelli, ediţia 2018.

Fotografia cu ştiristele a fost publicată pe Instagram de Roxana Voloşeniuc, şefa publicaţiei Elle România. Apropierea dintre cele două vedete, acum rivale pe acelaşi tronson orar, pe vremuri colege la PRO TV, este cumva surprinzătoare, ţinând cont că în 2013 au fost în mijlocul unui scandal.

La vremea aceea, Andreea Berecleanu a fost ironică şi a atacat-o, indirect, pe Esca, după ce vedeta PRO TV a apărut la ştiri îmbrăcată în ie, promovând campania revistei The One, “Iac-aşa e ia mea”. Ideea fusese însă lansată cu un an înainte, la Antena 1.