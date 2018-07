”Eroul cu făcăleţ” de la atentatele din Londra, premiat de regina Marii Britanii

Florin Morariu, supranumit "eroul cu făcăleţ de la Londra", va primi distincţia "The Queen's Commendation for Bravery", din partea Marii Britanii, pentru faptele de care a dat dovadă în timpul atacului terorist din iunie 2017, de la Borough Market, potrivit Mediafax.ro.

Ieşeanul Florin Morariu a declarat miercuri seară că a primit o scrisoare din partea autorităţilor britanice, prin care este propus de către premierul Theresa May pentru a primi distincţia "The Queen's Commendation for Bravery".

Distincţia reprezintă o formă de recunoaştere a unui comportament brav al militarilor şi civililor, demonstrat în anumite circumstanţe deosebite şi în numele naţiunii britanice.

"Mi-au trimis o scrisoare (autorităţile britanice - n.r.) prin care am fost întrebat dacă sunt de acord să primesc decoraţia. Ea va fi dată, dar, deocamdată, nu se ştie locul şi data. A fost o cerere formulată de premierul Angliei şi a fost aprobată de către Regina Marii Britanii. Este vorba despre The Queen's Commendation for Bravery", a declarat, miercuri seara, Florin Morariu.

Acesta a adăugat că nu ştie deocamdată ce presupune distincţia respectivă, cine i-o va înmâna, când şi unde anume.

"Din câte ştiu eu, decoraţia este sub forma unei frunze de stejar. Chiar dacă e vorba doar despre decoraţie în sine, cred că tot reprezintă ceva să fii primul român care o primeşte!", a spus Morariu.