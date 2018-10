Ce spune Erdogan, despre ancheta privind dispariţia jurnalistului saudit. E halucinant

Unele dovezi descoperite în Consulatul saudit din Istanbul în cadrul anchetei privind dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi au fost compromise, afirmă preşedintele Turciei, Recep Erdogan, citat de site-ul cotidianului Hurriyet.

"Eu sper că vom putea avea cât de curând date care să ne ofere concluzii rezonabile; investigaţia se concentrează pe multe lucruri, precum substanţe toxice, dar şi materiale care au fost afectate intenţionat cu vopsea", a declarat Recep Erdoğan marţi după-amiază.

O echipă formată din anchetatori turci şi saudiţi a început, luni după-amiază, percheziţiile în sediul Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul, la două săptămâni de la dispariţia jurnalistului Jamal Khashoggi.

Un oficial turc de rang înalt a declarat sub protecţia anonimatului pentru agenţia The Associated Press că dovezile găsite de anchetatori indică asasinarea jurnalistului în sediul Consulatului saudit.