Șerban Nicolae: "Sunt câteva lucruri pe care nu le-am înţeles în această scrisoare"

Senatorul PSD Șerban Nicolae se exprimă destul de evaziv legat de poziționarea într-o tabără sau alta în contextul scrisorii care îi cere demisia lui Dragnea. Nicolae spune, însă, că sunt câteva lucruri pe care nu le-a înţeles în această scrisoare - de ce, de exemplu, "ar trebui să ne îngrijoreze adversitatea lui Iohannis şi a grupării #Rezist".

Precizările acestuia au fost făcute în contextul scrisorii deschise prin care lideri ai PSD cer "demisia imediată" a lui Liviu Dragnea din funcţiile de preşedinte al formaţiunii şi al Camerei Deputaţilor şi asigurarea interimatului la conducerea partidului de către premierul Viorica Dăncilă, care este preşedinte executiv.

"Experienţa politică mă face să fiu foarte atent la asemenea demersuri şi, fără a face abstracţie de elemente de context - cine sunt iniţiatorii sau semnatarii, în ce moment de timp apare un asemenea demers - încerc totuşi să mă concentrez în primul rând pe conţinutul demersului. Nu vreau să trag o concluzie, pentru că atunci ar însemna că reuniunea CExN este inutilă şi toţi dăm sentinţe în prealabil în aşa fel încât să îndeplinim doar o simplă formalitate. Din punctul meu de vedere sunt câteva lucruri pe care nu le-am înţeles în această scrisoare, şi anume faptul că ar trebui să ne îngrijoreze adversitatea lui Iohannis şi a grupării #Rezist şi a altor formule de manifestare ale unui sistem ticălos, profund anticonstituţional şi profund abuziv. Acest aspect nu cred că poate să intre în discuţie", a precizat Şerban Nicolae.

Şerban Nicolae spune că rămâne adeptul unei remanieri guvernamentale consistente.

Senatorul social-democrat a subliniat că ceea ce îl interesează în principal, fiind "oricând gata de discuţie", se referă la eventualele disfuncţionalităţi în interiorul PSD-ului şi eventual lucrurile care îl nemulţumesc în ceea ce priveşte actul guvernării.



"De altfel, eu am şi declanşat într-un fel această procedură de evaluare a miniştrilor. Sunt adeptul în continuare a unei remanieri consistente la nivelul Guvernului, încă de la precedentul CExN al PSD de la Neptun, când am atras atenţia asupra faptului că sunt întârzieri mari, că în general există blocaj între ministere şi mai ales că în bună măsură proiectele pe care noi ni le-am asumat public şi în legătură cu care există mari aşteptări din partea opiniei publice sunt întârziate sau blocate în mod sistematic. De aceea, păstrând atitudinea mea cât se poate de deschisă faţă de dreptul la opinie al oricărui coleg, aş vrea să le ascult argumentele. Poate greşesc, dar, din punctul meu de vedere, principala noastră problemă acum ţine de actul guvernamental. Dacă ea i se poate imputa lui Dragnea sau se poate rezolva prin înlăturarea lui Dragnea de la şefia PSD sau a Camerei Deputaţilor - că asta înţeleg că ar fi o soluţie - este de discutat. N-aş spune că este o formulă viabilă, dar pot exista argumente şi aş vrea să le aud", a arătat Şerban Nicolae.



El a adăugat că în CExN al PSD de vineri va asculta opiniile celor care ridică anumite probleme şi îşi va spune în acest for punctul de vedere.



"Îmi păstrez aceeaşi atitudine de 28 de ani, de a spune ceea ce cred, inclusiv să-mi exprim o opinie contrară faţă de un coleg, chiar dacă face parte dintr-un grup, chiar dacă are o funcţie importantă, chiar dacă s-ar putea supăra pe mine. Nu am cum să mă mai schimb la vârsta asta şi am suficientă experienţă ca să nu mai stau să-mi pun problema menajării unor sensibilităţi sau a evitării unor tensiuni în plan personal. Am să-mi spun punctul de vedere în CExN al PSD şi am să ascult în primul rând opiniile celor care ridică o serie întreagă de probleme, urmând ca orice fel de decizie să o respect, aşa cum am făcut-o întotdeauna. De multe ori s-a întâmplat să nu fiu de acord cu deciziile CExN, în primul rând cele care mă priveau, dar asta nu înseamnă că de dragul unor satisfacţii personale am să dau cu piciorul unei activităţi pe care o desfăşor neîntrerupt din 1990 până astăzi", a conchis liderul senatorilor PSD, citat de Agerpres.