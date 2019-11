Șerban Nicolae, apel DISPERAT către pesediști să NU voteze Guvernul PNL

Unul dintre artizanii mutilării legilor justiției, alături de Eugen Nicolicea și Florin Iordache, Șerban Nicolae a lansat un apel DISPERAT către colegii din PSD să nu voteze, luni, Guvernul liberal, în Parlament. Vârf de lance al injustiției promovate de PSD în ultimii ani, Șerban Nicolae invocă și jurământul depus de parlamentari pentru a convinge social-democrații cu gânduri de trădare la vot.

Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, lansează un apel către toți parlamentarii PSD și le cere să nu trădeze partidul, dar și jurământul depus la intrarea în Parlament.

„CĂTRE PESEDIȘTI

Acum trei ani, românii ne-au votat pentru ceea ce am spus că reprezentăm, pentru principiile și valorile în care credem. Ne-au votat și pentru promisiunile unui program de guvernare făcut pentru români și pentru România. Ștampila votului a fost pusă pe buletinul de vot cu cerneală autentică. Nu cu cerneală simpatică. Nu s-a șters nici după un an, nici după trei. Cei care ne-au votat cred în continuare în noi și în cuvântul nostru. Am făcut multe din cele promise și mai avem încă multe de făcut.

Putem să fim dezamăgiți în plan personal, putem să ne supărăm pe unii lideri, putem chiar să căutăm, conjunctural, alte soluții politice pentru a ne îndeplini mandatul primit. În Parlament suntem reprezentanții poporului român. Românii nu ne-au votat ca să-i abandonăm. Nu ne-au ales ca să facem jocuri personale. Nu ne-au cerut să-i aducem la putere pe adversarii noștri și nici să facem meschine calcule politicianiste. Vă asigur că trădarea celor care ne-au încredințat reprezentarea lor și guvernarea țării rămâne cel mai abject stigmat pe fruntea oricui. Indiferent de „explicație”.”

„Formula de final a jurământului cu care toți ne-am început mandatul de parlamentar – „Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor. Aşa să mă ajute Dumnezeu!” Să dovedim că nu am semnat jurământul cu o cerneală care s-a șters după trei ani!”, își încheie Șerban Nicolae apelul postat pe pagina sa de Facebook.