Pilotul prezidențial Șerban Ionescu, dezvăluiri despre foștii șefi de stat ai României

Comandantul Șerban Ionescu, pilotul cu cele mai multe ore de zbor din țara noastră, a făcut dezvăluiri în emisiunea ""Perspectiva, de la Realitatea TV. Teama cea mai mare nu a trăit-o în timpul unui zbor de linie, ci într-unul de antrenament.

Lecția de viață pe care a învațat-o, încă de la începutul carierei sale a fost că frica trebuie să te cuprindă abia după ce ai terminat de gestionat o situație de criză. Altfel, riști să uiți mai mult de 50 de sută din informațiile pe care le-ai învățat.

"Am fost cu domnul Tăriceanu, cu domnul Vlădescu și Berceanu într-o vizită oficiala în Japonia,dar în timpul zborului am avut probleme tehnice cu lichidul hidraulic, am început să pierdem o parte din lichid și era pericolul să nu mai scoatem la aterizare trenul și flapsurile. Am mai studiat o oră, două cărțile și am rezolvat situația foarte bine rezolvând în timpul zborului acea defecțiune tehnică", a spus pilotul.



Întrebat dacă oricine poate să ajungă să piloteze la un moment dat un avion?

"În primul rând trebuie să treci teste medicale, trebuie să ai dorința neaparată să devii pilot care însă cere sacrificii. Nu își permiti decât în concediu sau în timpul liber alte distracții restul trebuie să te dedici aviației. Dacă nu te dedici din suflet nu poți face meseria asta și trebuie să ai și talent.", mai spune pilot.