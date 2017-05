Era la un pas de exmatriculare din cauza hainelor. Apoi, mama trimite un BILET directorului. IREAL!

Iniţial, a primit mai multe mustrări. Apoi, această elevă, în vârstă de 13 ani, a fost trimisă acasă două zile la rând, din cauza hainelor pe care le purta în timpul orelor de curs. "A îndrăznit să sfideze pe toată lumea şi să se îmbrace aşa două zile la rând!", şi-a motivat gestul directorul şcolii. În ziua următoare, a primit un bilet de la mama copilei. Când l-a citit, a rămas fără cuvinte! "Ce tupeu!" Femeia i-a cerut nici mai mult, nici mai puţin decât să...

După ce fiica ei a fost trimisă în repetate rânduri acasă, Catherine Guggenheimer Pearlman i-a făcut câteva poze îmbrăcată în hainele cu care se ducea la şcoală. Fetiţa purta un tricou şi pantalonii pe care directorul îi considera "mult prea scurţi", din simplul motiv că lungimea acestora nu o depăşea pe cea a mâinilor copilei.

"Fiica mea a fost mustrată din cauza hainelor, două zile la rând. Dar să găseşti pantaloni care să-i depăşească lungimea mâinilor este, de cele mai multe ori, imposibil! În ciuda vârstei fragede, este înaltă şi are mâinile şi degetele lungi... La următoarea abatere, va merge în sala de detenţie. Şi, ca lucrurile să fie şi mai frustrante, şcoala nici măcar nu are o uniformă!", a scris mama, revoltată, în dreptul fotografiilor postate pe o reţea de socializare.

Apoi, sătulă de "regulile" directorului, a decis să-i trimită un bilet:

"Vă mulţumesc pentru că, a doua zi la rând, mi-aţi trimis fiica acasă din simplul motiv că s-ar fi îmbrăcat 'necorespunzăzor'. Totodată, vă mulţumesc pentru faptul că aţi obligat-o să îmbrace o pereche de pantaloni largi, ponosiţi, purtaţi de cine ştie cine, cine ştie când... Or fi fost spălaţi vreodată, oare? Drept mulţumire că-i acordaţi fiicei mele atât de multă atenţie, vă invit să o însoţiţi la cumpărături.

Iată câteva informaţii care v-ar putea ajuta: are 13 ani şi 1,70 m. Moştenindu-l pe tatăl ei, fata are mâinile foarte lungi. Degetele, la fel. Nu-i plac hainele roz, mov sau vaporoase. Nu poartă pantaloni lungi pentru că se încălzeşte foarte repede. Şi am văzut cum face... Dacă aveţi chef de o scenă în curtea şcolii...

De asemenea, nu poartă niciodată rochii. Hainele nu trebuie să aibă vreun logo vizibil pentru că, pentru ea, nu este 'cool'. Totuşi, va îmbrăca orice are imprimeuri cu supereroi. Câteodată, îmbracă şi haine pe care se regăsesc imprimeuri cu trupa Beatles, dar nu orice...

Bun... Să ţineţi cont de faptul că hainele trebuie să fie conforme cu codul pe care dvs. l-aţi impus în şcoală, deşi şcoala nu are niciun cod vestimentar obligatoriu. Aveţi mare grijă, în special, la regula care interzice ca pantalonii scurţi să fie mai scurţi decât lungimea mâinilor. Dacă aş fi fost în locul dvs., şi mă bucur că nu sunt, aş începe cu pantalonii. Interesant e faptul că profesorul de pian spune că mâinile şi degetele ei lungi sunt un avantaj... Dar să trecem peste acest amănunt...

Vă recomand să treceţi în agendă această activitate timp de mai multe zile, nu se va rezolva într-o singură zi... Vă garantez!

A, şi evitaţi să mergeţi la mall, veţi pierde timpul! Am fost deja acolo şi nu am găsit nimic! Un singur lucru v-aş mai ruga: să ţineţi cont şi de bugetul familiei mele pentru hainele copilului, este destul de modest. La urma urmei, fetiţa este în creştere!

Vă mulţumesc pentru grija dvs. şi pentru faptul că aţi decis să faceţi din hainele fiicei mele o problemă personală.

Cu cordialitate,

O mamă sătulă până peste cap de codul dvs. vestimentar

P. S. Am uitat să vă mulţumesc personal pentru faptul că i-aţi explicat încă o dată fiicei mele că, îmbrăcată astfel, devine "un motiv de distragere a atenţiei pentru băieţi". Mă temeam că nu a înţeles masajul pe care i l-a transmis profesorul de sport când a îmbrăcat colanţi... Domnia sa i-a spus doar că "băieţii nu se pot controla" când o văd aşa... Apreciez eforturile pe care le faceţi în fiecare zi!"