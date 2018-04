"Era inevitabil. De ce nu s-a bătut Iohannis în iarnă, la numirea lui Dăncilă?"

Klaus Iohannis a făcut o greşeală alegând să nu deschidă conflictul cu Dragea şi PSD nu atunci când liderul pesedist era "la înghesuială", la numirea lui Dăncilă, ci trei luni mai târziu, spun unii analişti politici.

"Mda, era inevitabil. Si atunci de ce nu s-a batut Iohannis in iarna, la numirea lui Dancila, cand Dragnea era oarecum la inghesuiala, PSD la colt si episodul 2Doze fresh in minte, doar ca sa reia lupta patru luni mai tarziu dupa ce asta si-a epurat dujmanii la congres, a incalecat mai bine pe partid si o face pe filosemitul?", a scris pe Facebook analistul politic Sorin Ioniţă de la Expert Forum.

Şi jurnalistul Cristian Tudor Popescu se întreba retoric dacă Iohannis nu ştia din iarnă că Viorica Dăncilă nu este în stare să conducă Executivul României.

„Înțeleg că domnul președinte cere demisia prim-ministrului Dăncilă pentru incapacitate, pentru a fi necorespunzător în funcție, or acest lucru, domnul președinte Ioahnnis îl știa foarte bine înainte de a o numi pe doamna Dăncilă, știa că nu are experiență de conducere, managerială, că nu are niciun fel de experientă internă și externă, că are dificultăți mari de exprimare atât în română, cât și în engleză, că este o persoană incultă și nepregătită chiar și pentru funcții mai joase în administrație și cu toate astea, a anumit-o pe doamna Dăncilă", a spus CTP.