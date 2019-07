Epidemia bolii Lyme, un experiment biologic al Pentagonului? Congresul SUA cere anchetă

Un congresman american din New Jersey cere oficial Pentagonului să verifice dacă răspândirea bolii Lyme nu are cumva legătură cu vreun experiment scăpat de sub control privind folosirea căpușelor ca arme biologice, notează The Guardian.

Este răspândirea bolii Lyme ca urmare a invaziei căpușelor din ultimii ani o consecință a unui experiment al Pentagonului?

Congresmanul american Chris Smith vrea să clarifice acest lucru, în condițiile în care 400.000 de americani sunt afectați de această boală în fiecare an.

Camera Reprezentanților a aprobat un amendament al acestui parlamentar, care cere oficialilor Pentagonului să verifice dacă SUA au derulat un expriment privind folosirea căpușelor și a altor insecte drept arme biologice între 1950 și 1975.

Amendamentul a fost adăugat la un proiect de lege privind bugetul Pentagonului, dar nu a primit încă și votul Senatului.

Verificarea ar urma să clarifice dacă insectele cu pricina ar fi fost eliberate în natură, accidental sau intenționat.

Smith a precizat că amendamentul a fost redactat după ce a citit mai multe cărți și articole care spuneau că astfel de experimente au fost derulate în laboratoarele guvernamentale din Maryland și New York.

Una dintre cărțile la care face referire congresmanul este ”Bitten: The Secret History of Lyme Disease and Biological Weapons”, scrisă de Kris Newby, un autor pe teme științifice, care a suferit de boala Lyme.

Newby îl citează pe Willy Burgdorfer, cercetătorul care a identificat patogenul Lyme, care a afirmat că epidemia este rezultatul unui experiment scăpat de sub control.

Willy Burgdorfer, care a murit în 2014, a lucrat pentru Armata SUA ca cercetător în domeniul armelor biologice și a spus că a avut printre sarcini experimentele pe căpușe, purici și țânțari, și infectarea lor cu patogeni ce pot infecta oamenii.

Cartea cu pricina susține că un astfel de experiment ar fi putut să elibereze căpușe în SUA, generând o epidemie de Lyme în anii 1960.