Energia, lebăda neagră a guvernului Vâlcov

Acum fix 20 de ani, pe 21 ianuarie 1999, Romania traia apogeul unei crize nemaiintalnite in istoria sa moderna: dupa ce economia atinsese minimul absolut, tara era, pentru a cincea oara, sub asaltul minerilor, scrie analistul Petrișor Peiu, într-un editorial ziare.com.

Ca o ironie amara a istoriei, tot la mijloc de ianuarie, in anul 2019, la apogeul celei mai lungi si mai eficiente perioade de progres tehnologic din istoria umanitatii, a treia cea mai bogata in resurse energetice tara din Europa tremura inspaimantata dupa o greva de nici o saptamana la cea mai mare companie miniera nationala.



Iarna 2018-2019 nu este nici pe departe o iarna cumplita precum iernile din anii 1929, 1942, 1954 si 1967, care au fost unele teribile, atat prin temperaturile scazute, cat si prin cantitatile uriase de zapada care au cazut. Si cu toate acestea, situatia Romaniei de astazi, din punct de vedere energetic, este catastrofala.







Sa privim imaginea de ansamblu a energeticii romanesti: avem o tara care detine a doua cea mai mare rezerva de gaze naturale din Uniunea Europeana, a treia cea mai mare rezerva de titei din Uniunea Europeana, a cincea cea mai mare rezerva de carbune din Uniunea Europeana, al treilea cel mai mare potential hidroenergetic din Uniunea Europeana si, iarna de iarna, nu suntem in stare sa producem suficienta energie electrica pentru a alimenta locuintele romanilor si economia. Iarna de iarna ne minunam ca prostii ca trebuie sa importam energie electrica, de parca acest lucru ar fi o situatie exceptionala si inexplicabila.



O greva neinteleasa si neasteptata de guvernanti nu este nicidecum cauza prabusirii energetice a Romaniei din ianuarie 2019. Nu, greva minerilor din bazinul gorjean este doar hartia de turnesol care indica starea catastrofala a ramurii energetice din economia nationala. O succesiune incredibila de prostii, amatorisme si populisme au creat amalgamul perfect pentru distrugerea temeinica a energeticii romanesti.



Sintetic vorbind, o tara care detine a treia bogatie de resurse primare energetice a continentului este abia pe locul 13 in clasamentul european al productiei de energie electrica. Daca prostia ar fi o stiinta si s-ar acorda un Nobel pentru ea, guvernul de la Bucuresti ar fi premiat an de an, intr-atat de stupid este tot ceea ce face in domeniul energiei.



