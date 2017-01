Emoţionant! Cum a sărbătorit Roger Federer câştigarea celui de-al 18 titlu ATP cu soţia sa, Mirka

Roger Federer, campionul ediției 2017 a Openului Australiei, a așteptat patru ani și jumătate pentru a câștiga un nou turneu de Mare Șlem, impunându-se în fața marelui său rival Rafael Nadal, în cinci seturi (6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3), duminică la Melbourne, un succes pe care îl compară cu cel obținut în 2009 pe zgura de la Roland Garros.

Imediat după festivitatea de premiere, elveţianul s-a dus în culise, direct la soţia sa Mirka, femeia care i-a adus pe lume patru copii, să împărtăşească bucuria alături de dragostea vieţii lui.

Jucătorul din Țara Cantoanelor, în vârstă de 35 ani, câștigase ultimul său titlu de Grand Slam în 2012 la Wimbledon, iar de atunci a ajuns de șapte ori în penultimul act și a pierdut trei finale.

"Magnitudinea acestui meci va rămâne specială. Nu pot să compar această victorie cu niciun alt titlu, cu excepția celui de la Roland Garros, din 2009. Am așteptat atât de mult timp pentru a câștiga 'French Open'. Am încercat, am eșuat, iarăși am încercat și iarăși am eșuat. Dar până la urmă am reușit. Am simțit puțin același lucru și acum", a declarat Federer după cucerirea celui de-al 18-lea său titlu de Mare Șlem, conform Agepres.

Elvețianul a recunoscut, totodată, că succesul este cu atât mai important cu cât a fost obținut în fața "eternului său rival" Rafael Nadal, cu care a avut dueluri aprige în trecut. "Jocul său este complicat pentru mine. Este cea mai mare provocare pentru mine să joc împotriva luni. Așa că este ceva foarte special să câștig împotriva lui, pentru că nu l-am mai învins de mult timp într-o finală de Grand Slam, din 2007. Rafa are un loc special în cariera mea. El m-a făcut să fiu și mai bun", a adăugat cel supranumit "FedEx".

Roger Federer are acum în palmares cinci titluri la Australian Open, turneu de care îl leagă amintiri frumoase. "Este un turneu la care a început totul pentru mine. Aici am jucat ca junior, în 1998, iar apoi calificările în 1999. Tot aici am câștigat și primul meu meci la un turneu major, împotriva lui Michael Chang cred. Îmi place mereu să revin aici, în Australia", mai spus campionul elvețian.