Emoții mari la ASE. Peste o sută de studenți au absolvit programele de master

Cu emoții în suflet și cu visuri mărețe, peste o sută de absolveți ai programelor de master de la Academia de Studii Economice și-au luat, astăzi, rămas bun de la anii studenției. Au trecut cu bine peste perioada sesiunii, iar acum culeg roadele. În cadrul unei festivității organizate la ASE, au primit diplome și au fost aplaudați de familie, prieteni și profesori.

De astăzi, Paul Cătălin Ionescu Păcuraru este absolvent al Academiei de Studii Economice din București -ASE -. Aici a terminat Facultatea de Finanțe și Bănci, iar acum a pus punct unui nou capitol: programul de master Audit Financiar și Consiliere.

”Sunt foarte fericit pentru clipele astea, e un moment emoționant, care marchează o etapă importantă a vieții fiecăruia dintre noi. Sunt foarte bucuros pentru ce am realizat până acum. Mai am un an la Drept, sunt și la Drept... aștept să termin studiile și acolo și mă voi hotârî cu siguranță și vreau să îmbin cele două facultăți”, a afirmat Paul, pentru Realitatea TV.

Dintotdeauna Paul a fost atras de Economie și a stiut că aici își va îmbogăți cunoștințele. A făcut parte dintr-o grupă unită și toți promit că vor păstra legătura și în viitor.

”Ne-am emoționat și pentru că am constientizat că s-a terminat cu studenția, chiar dacă la masterat nu este ca la liciență, s-a terminat cu studenția, ar trebui să ne luăm viața în mâini și să mergem mai departe, mai responsabili”, a declarat o altă studentă.

Mai responsabili și atenți cu ceea ce își propun. Tinerii au primit și un ultim sfat de la unul dintre profesori.

”Vi se va spune să nu puneți suflet, mi s-a spus mie sau să puneți cât mai puțin în suflet în ceea ce faceți, nu vi se va spune câte grame cu siguranță. Eu vă spun 'Puneți suflet!', veți constata că cu cât puneți mai mult, cu atât mai mult veți avea", le-a transmis profesorul Eduard Dinu Mădălin.

”A fost o zi foarte frumoasă și am avut multe emoții. Mi-a plăcut foarte mult și îmi pare rău că s-a terminat”, a mai mărturisit o absolventă.

Au fost peste o sută de absolvenți ai programelor de master ale Academiei de Studii Economice din Capitală. Mulți dintre ei deja și-au găsit un loc de muncă sau fac practică în diferite companii din țară.