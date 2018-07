Emilian Isăilă: Iohannis a sacrificat regina ca să câștige partida sau și-a dat mat de unul singur?

”Presedintele Romaniei a avut de luat una dintre cele mai dificile hotarari ale mandatului sau. Revocarea Laurei Codruta Kovesi de catre seful statului, in urma unei decizii controversate a CCR, poate arunca in aer candidatura lui Iohannis pentru cel de-al doilea mandat”, scrie Emilian Isăilă pe Ziare.com.

”Laura Codruta Kovesi reprezinta un simbol al luptei impotriva coruptiei, iar revocarea ei a produs o unda de soc in societate. Aceasta se poate transforma in orice, iar, in opinia mea, odata cu plecarea sefei DNA, s-a inchis un capitol. Oamenii politci isi vor recapata privilegiile si vor fi din nou deasupra legii.

Dupa un an si jumatate de regim PSD, Klaus Iohannis a ajuns in situatia de a sacrifica un simbol pentru a supravietui si asta se intampla pe un fond de modificare radicala a legislatiei penale si de golire de continut a functiei prezidentiale.

Faptul ca presedintele Klaus Iohannis nu si-a asumat sa faca personal anuntul a fost socant, fiind, zic eu, un semn de mare slabiciune a sefului statului si nu numai atat, dar si un semnal dat societatii ca nu va iesi din zona de confort ca sa se confrunte decisiv cu PSD.

Prima reactie politica a venit la scurt timp, reprezentantii USR anuntand ca vor avea candidat propriu la alegerile prezidentiale de anul viitor. Deci o coalitia anti-PSD in jurul lui Iohannis pentru 2019 s-a spulberat.

Refuzul de a anunta revocarea, un gest de protejare a imaginii sau unul de a-si arata dezacordul?

Intr-o situatie atat de dificila, trimiterea purtatorului de cuvant cu un astfel de mesaj care rupe echilibrul de putere in societatea romaneasca poate fi interpretata si ca o mare fragilitate a institutiei prezidentiale.

Episodul cedarii lui Klaus Iohannis seamana mult cu cel al anuntului lui Emil Constantinescu din anul 2000 ca nu va candida pentru un al doilea mandat pentru ca l-au "invins securistii". Astazi se poate spune ca asistam la o noua infrangere majora a unui presedinte ales.

Reactia lui Iohannis e si mai de neinteles daca e analizata in raport cu reactia sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, care, dupa ce a aflat decizia presedintelui, a iesit in fata opiniei publice si a anuntat ca isi asuma intregul mandat petrecut la conducerea institutiei, ca va publica un raport amanuntit al activitatii sale, rugandu-i pe cetateni sa nu abandoneze lupta pentru ca fenomenul de coruptie poate fi invins”, scrie Emilian Isăilă.

