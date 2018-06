Emil Grădinescu, la 20 de ani de la România - Columbia 1998 + anunţ despre retragere

Emil Gradinescu

Emil Grădinescu (58 de ani), cel mai premiat comentator sportiv din România, a acordat un interviu pentru site-ul realitatea.net în care a rememorat ultima participare a României la un Campionat Mondial (Franța 1998), golul magnific reușit de Adrian Ilie contra Columbiei, acum fix 20 de ani, pe care l-a comentat LIVE, și a făcut un anunț despre retragerea lui din activitatea de comentator

Emil Grădinescu a fost martorul ocular al ultimei participări a României la un Campionat Mondial. În urmă cu fix 20 de ani, actualul comentator al Telekom Sport era prezent în Franța, trimis de Televiziunea Română (TVR), pentru a relata de la fața locului cea mai importantă competiție fotbalistică a planetei.

După exact 20 de ani de la acele momente, Grădinescu este de părere că golul marcat de Adrian Ilie la meciul România - Columbia 1-0 îl întrece ca frumusețe pe cel marcat de Hagi în România - Columbia 3-1, patru ani mai devreme, și și-a argumentat opinia. De altfel, în urmă cu o lună, Adrian Ilie a acceptat să rupă o tăcere care a durat 10 ani și a vorbit pentru realitatea.net inclusiv despre acel gol memorabil.





- realitatea.net: Domnule Gradinescu, explicati-ne cum va documentati pentru un meci, acum 20 de ani. Nu doar pentru Campionatul Mondial din 1998, ci in general.

- Aveam un mare caiet. Si, in acest caiet, pentru fiecare echipa din prima liga, de exemplu, aveam o fisa. Si scriam acolo, sub forma de tabel, toate datele. De fapt, aceeasi structura o am si astazi, dar in laptop. Deci, pentru fiecare echipa aveam o fisa in care scriam ce este important. Etapa, marcatori, cine a fost arbitru, daca arbitrul a dezavantajat o echipa, daca era vreun gol jubiliar, sa spunem golul 100, cine a debutat, cine a dat primul gol...

- realitatea.net: Si cum faceati rost de informatii?

- Din ziare. In plus, pentru fiecare competitie aveam o colectie de fise. Pe vremea aceea, mergeam in interiorul hotelului Intercontinental, pentru ca acolo era un chiosc de ziare si imi cumparam presa internationala, in special La Gazzetta dello Sport. Asta era valabil pentru meciurile internationale pe care le comentam. Apoi, cei de la Liga Campionilor ne mai trimiteau cate un caiet - statistica.

Ei, si avand la dispozitie toate aceste materale documentare, faceam selectii, le scriam, le schematizam ca sa ajung usor la ele... Era un registru mare, pe care il caram dupa mine. Nu stiu daca il mai am, s-ar putea sa fie prin pod.

Ce a invatat de la regretatul Cristian Topescu

- realitatea.net: Aveati vreun model de comentator acum doua decenii?

- Era Topescu, bineinteles. In anii '90, cred ca era un model pentru oricine.

- realitatea.net: Apropo, cum ati primit vestea decesului lui Cristian Topescu?

- Cu surprindere, ma asteptam sa traiasca mult. Stiu ca si tatal sau a trait mult. In afara de asta, Cristian Topescu era un tip care nu facea excese si care era foarte organizat. Ma asteptam sa bata 90 de ani.

- realitatea.net: Ce ati invatat de la Cristian Topescu?

- Ca sa nu lungesc prea mult, organizarea. Totul tine de organizare.

- realitatea.net: Ce diferenta este intre un meci comentat in anii '90 si unul din prezent?

- Una foarte importanta. Pe vremea aceea, aveam mai mult timp la dispozitie ca sa pregatesc un meci. Daca astazi am de comentat un meci sau doua pe zi, atunci aveam 1-2 pe saptamana.

- realitatea.net: Cum s-a decis echipa de comentatori TVR pentru Mondialul din 1998?

- Pai, se cam stia... De acest lucru se ocupau cei care administrau competitia din punctul de vedere al televiziunii. Adica cei care faceau cazarile, transportul... Era o chestiune complexa si trebuiau corelate anumite lucruri.

- realitatea.net: Era bataie pe meciurile Romaniei?

- Se stabileau de la inceput comentatorii, se facea tintarul in functie de zona geografica pe care o acopereai. Eu am acoperit orasele Paris, Lyon si Lens si am prins Romania - Columbia si Romania - Tunisia.

- realitatea.net: Bun, dar este un privilegiu sa comentezi meciurile Romaniei la un Campionat Mondial. Nu v-ati zbatut sa le comentati sau ati asteptat decizia celor de sus?

- (râde) Ei, la meciurile Romaniei, sunt pusi astia, mai acatarii...

- realitatea.net: Ca dumneavoastra, nu?

- (râzând) Un pic, asa...

Emil Gradinescu: "Golul marcat de Adrian Ilie in 1998 cu Franta, peste cel al lui Hagi din SUA"

- realitatea.net: Ce va amintiti de la meciul România - Columbia 1-0, gol Adrian Ilie? Au trecut exact 20 de ani de la acel moment.

- Imi amintesc emotiile mari din acea zi. Bine, visam de mult acest meci. Dimineata am ajuns la stadionul din Lyon, la centrul de presa. Eram documentat, stiam cam tot ce ar fi trebuit sa stiu la acel moment, dar eram foarte emotionat, asa... Aveam aproape 8 ani de experienta in comentariu si stiam ca sunt bune emotiile, pentru ca te incarca si te mobilizeaza. Apoi, tin minte ca ma salutam cu toti ziaristii romani prezenti acolo, ne uram reciproc bafta...

Dupa meci, eram atat de euforic, incat nu mai retin foarte bine ce-a urmat. Stiu, insa, ca m-au sunat cei de la TVR, pentru ca aveau emisiune, iar eu eram foarte exuberant.

- realitatea.net: Despre golul lui Adrian Ilie, pe care l-ati comentat in direct?

- Cat de misto a putut sa fie! Eu il pun peste golul marcat de Hagi contra Columbiei in 1994.

- realitatea.net: De ce?

- Pentru ca cel al lui Adrian Ilie a fost o capodopera. Plecand de la pasa geniala cu calcaiul a lui Hagi si terminand cu finalizarea. Sa zicem ca in SUA executia lui Hagi a fost de geniu, dar in Franta a fost vorba despre o faza lucrata, nu despre un fenomen izolat. In Franta a fost vorba despre o colaborare, au gandit toti la fel, au avut in minte aceeasi desfasurare a fazei... A fost un rod al gandirii colective. Asta imi place cel mai mult in fotbal, cand este un gol de echipa.

"Nu este OK sa fii prieten cu jucatorii. Daca ai prieteni printre jucatori, nu mai esti obiectiv. Iar daca ti-ai pierdut credibilitatea, esti degeaba"

- realitatea.net: Cum erau pe atunci jucatorii nationalei Romaniei in raport cu presa, ce relatie exista?

- Nu era una foarte calduroasa. Incepusera frecusurile. De fapt, frecusurile incepusera de prin 1992-1993.

- realitatea.net: Cum decurgea relatia dintre dumneavoastra, comentatorul, si jucatorii Generatiei de Aur?

- Nu era treaba mea, erau reporteri care se ocupau de asta. Eu niciodata nu am misunat pe langa jucatori. Am zis ca nu este OK sa fii prieten cu jucatorii. Pentru un comentator nu este OK. Asta este parerea mea foarte clara.

- realitatea.net: La fel ganditi si astazi?

- Bineinteles! Nu am prieteni printre jucatorii activi. Dintre cei retrasi, sunt foarte bun prieten cu Panduru, cu Ogararu, dar cu cei activi... Chiar nu. Sunt curios daca poate spune cineva dintre jucatorii actuali ca este prieten cu mine.

- realitatea.net: Interesant. Care este explicatia?

- Daca ai prieteni printre ei, nu mai esti obiectiv. Nu ai cum sa mai fii obiectiv. Si apoi incepi sa spui prostii si iti pierzi un lucru care este esential in aceasta meserie. Cel mai important lucru pe care il are un comentator, de fapt un ziarist, este credibilitatea. Daca ti-ai pierdut credibilitatea, esti degeaba.

"Astazi, parca esti intr-o masina de spalat. Imi lipseste entuziasmul la unele meciuri"

- realitatea.net: Care este diferenta dintre Emil Gradinescu 1998 si Emil Gradinescu 2018?

- Cred ca atunci eram mai proaspat si mai concentrat, pentru ca pe atunci erau mult mai putine comentarii. Astazi esti intr-un malaxor, parca esti intr-o masina de spalat. Ziua si comentariul, ziua si comentariul. Si intri intr-un fel de rutina care iti anuleaza spontaneitatea.

- realitatea.net: Bine, mai este o problema. Astazi se transmit si meciuri care nu sunt de top, din cauza contractelor care obliga. Daca nici interesul publicului nu este mare, presupun ca la fel este si pentru un comentator sportiv, care trebuie sa faca fata...

- Da... Sunt meciuri in care, pur si simplu, imi vine greu sa ma mobilizez.

- realitatea.net: Adica va lipseste si entuziasmul la unele meciuri...

- In anumite situatii. Atunci cand sunt meciuri luate ca sa fie ceva pe post, meciuri care nu spun mare lucru si atunci parca totul este ca la serviciu. Dar astea sunt cazuri izolate. Plusul este ca am capatat o experienta, am invatat niste smecherii si stiu pe ce sa insist, ce sa evit. Bineinteles, mai fac si greseli, cum a fost cazul recent, la Bayern - Real Madrid...

- realitatea.net: Aratati-mi pe cineva care nu greseste...

- Eu, din 24 de ore, 7 zile pe saptamana, cel putin 15 ore stau cu laptopul in brate sau citesc sau comentez. Este vorba despre o munca aici. Si sunt pasionat de ceea ce fac. Dar lumea nu stie aceste lucruri. Si sa vii si sa iti bati joc de munca unui om... In fine...

- realitatea.net: Cand va uitati inapoi si vedeti ca au trecut 20 de ani de la CM 1998, ce sentiment va incearca?

- Pe undeva, simt o multumire pentru ca am trecut prin toata aceasta perioada. Am vazut meciuri, am vazut lumea si cred ca nu m-am facut de ras. Si mai cred ca am lasat ceva in spate.

Emil Grădinescu, despre momentul retragerii

- realitatea.net: Sunteti mandru de ceea ce ati realizat...

- Poate asa, cand pun capul pe perna, subiectiv si narcisist, spun "Da, am facut bine ce am facut". Important, insa, este cum recepteaza publicul. Important este ce crede lumea despre tine, nu ce crezi tu. Mai ales la comentatori.

- realitatea.net: O amintire de neuitat de la Mondialul din 1998?

- Sunt multe, dar cred ca faptul ca la finala am avut doua surprize, una dupa alta. Cand am primit foile cu echipele, la Franta - Brazilia, de la Brazilia lipsea Ronaldo. Si am crezut ca este o greseala. Si a doua surpriza a fost ca Ronaldo a jucat, a aparut pe teren fara sa fie pe foaie. A fost o discutie inaintea finalei, daca sa joace sau nu, fiindca avusese o problema de sanatate. Antrenorul se hotarase sa nu il bage in teren, dar totul s-a dat peste cap cu putin timp inainte de startul finalei.

- realitatea.net: Si ultima intrebare. V-ati gandit la momentul retragerii?

- (râzând) Da, ma tot gandesc cand o sa fie acel moment si nu il vad deocamdata. Ma tot uit dupa el si nu il gasesc. Il caut si nu il gasesc.