Emil Boc, prima reacţie despre presupusele legături cu medicul Lucan

Emil Boc a avut o primă reacţie după ce s-a vorbit despre presupuse legături ale sale în dosarul medicului Lucan, în perioada în care Boc era primar al Clujului. Acesta spune că nu a beneficiat de tratament preferential din partea medicului Mihai Lucan, iar contractul pentru clinica a fost aprobat inainte ca el sa fie primar al Clujului.

Iată răspunsul lui Emil Boc:

"Contractul de concesiune pentru realizarea Clinicii Lukmed, care stabilea pretul si suprafata de teren, a fost aprobat de catre Consiliul Local in timpul mandatului dlui primar Funar, in 2004. In timpul mandatului meu, Consiliul Local a detaliat prin Hotarari de Consiliu precizarile din contractul de concesiune stabilite INAINTE ca eu sa fiu primar.

Nu am beneficiat de niciun fel de tratament preferential din partea dlui Lucan, am avut scurte interventii medicale, care nu au necesitat internare, atat la Clinica de stat cat si la clinica privata. In conditiile in care actul medical se putea realiza in Cluj-Napoca am considerat firesc sa am interventia medicala acasa si nu in strainatate".