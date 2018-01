Emil Boc: ”Dacă domnul Ungureanu continuă să mă calomnieze, îl voi da în judecată!”

Fostul premierul Emil Boc a declarat, miercuri, la ieșirea de la DIICOT, că profesorul Mihai Lucan nu i-a cerut niciodată ajutorul în dosarul în care este cercetat. El a precizat că a avut două intervenții la clinica particulară a medicului, pe care le-a achitat. Totodată, Boc îl amenință pe Ungureanu că dacă va continua să îl ”calomnieze”, îl va da în judecată.

Totodată, Boc afirmă că nu va lăsa ”lucrurile să scape de sub control”, referindu-se la denunțătorul din acest dosar.



''Nu am primit informaţii despre ilegalităţi la Institutul de Transplant. Ce se întâmplă acolo nu este treaba primarului, ci a organelor de anchetă. (...) Am avut o intervenţie de urgenţă la Institutul de Urologie în 2005. (...) Apoi, am mai avut două intervenţii, una în 2015 pentru care am plătit 1500...un început de colică renală. (...) Nu mai am bonurile, dar se poate verifica că am plătit. (...) Nu am dat în judecată pe nimeni până acum, dar lucrurile nu le voi lăsa să scape de sub control. Nu am nimic de ascuns, ce am în guşă şi în căpuşă. (...) Nu am ştiut şi nu mi-a cerut sprijin (n.r. - dr. Lucan) pentru un dosar. (...) Toate au o limită şi un punct, dar sunt pe punctul de a lua altă decizie. Dacă domnul Ungureanu va continua, îl voi acţiona în judecată. Nu am încălcat legea'', a spus Boc la ieşirea de la DIICOT.



Totodată, el a precizat că medicul Lucan a fost tratat de Primăria Cluj la fel ca toţi ceilalţi investitori.



''La Cluj, vreau să fie foarte clar, toţi investitorii, inclusiv Lukmed, dacă au cadru legal, sunt sprijiniţi, dacă nu au, nu sunt'', a adăugat edilul.